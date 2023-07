Twitter wird zu X: Polizei stoppt Umbauarbeiten am Firmensitz

Wie aus dem Nichts kam das Rebranding von Elon Musks Kurznachrichtendienst Twitter. Quasi über Nacht wurde aus dem blauen Vögelchen ein schwarzes X und auch die Bauarbeiten an den Twitter-Offices begannen, denn der Twitter-Schriftzug musste umgehend entfernt und ersetzt werden.

Doch nicht überall ging dieser Prozess reibungslos vonstatten. Am Hauptsitz des Unternehmens in San Francisco wurde die Entfernung des Schriftzugs an der Außenfassade des Gebäudes kurz nach Beginn der Arbeiten von der Polizei gestoppt – und so wurde aus Twitter nicht X, sondern lediglich „er“.

Die genauen Gründe für das Eingreifen der Staatsmacht waren zunächst nicht bekannt. Auf Twitter selbst wurde vermutet, dass Musk möglicherweise keine Genehmigung für den Einsatz des Krans erhalten hatte, die Arbeiten aber dennoch eingeleitet wurden.

Allerdings klärte die örtliche Polizei später laut The Verge auf, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. Die Beamten der Tenderloin Station waren aufgrund einer Meldung über eine mögliche unzulässige Straßensperrung zum Ort des Geschehens gerufen worden. Wie sich herausstellte, hatte ein Mitarbeiter von Twitter den Auftrag erhalten, das Schild zu entfernen, jedoch versäumt, dies dem Sicherheitsdienst und dem Grundstückseigentümer mitzuteilen.

Daraufhin verließ der Kran, der ganz nebenbei auch noch einen Fahrstreifen der viel befahrenen Straße blockierte, den Ort des Geschehens und statt „Twitter“ prangt nun nur noch „er“ am Headquarter. Das Unternehmen selbst hat sich bisher nicht offiziell zu den Geschehnissen geäußert.

