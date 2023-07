Apple, Nintendo und Co: So anders sahen die ersten Logos bekannter Unternehmen aus

Der angebissene Apfel, der sich um die Weltkugel windende Fuchs oder der blaue Piepmatz – bei diesen Beschreibungen wird so ziemlich jeder wissen, von welchen Marken hier die Rede ist. Apple, Firefox und Twitter sind ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich Firmenlogos in die Köpfe der Menschen gebrannt haben. Doch die bekannten Logos sahen nicht schon immer so aus, wie sie heute die meisten kennen. Auch sie haben eine teilweise lange Reise hinter sich und haben Form und Farbe mehrfach geändert.

Anzeige Anzeige

Logos im Wandel der Zeit

So wie den drei genannten ergeht es den meisten Firmen. Vergleicht man die Gründungslogos mit den heute genutzten Markenzeichen, ist oftmals nur noch der Name gleich. Gerade bei Unternehmen, die auf eine lange Historie zurückblicken können, änderten sich die Logos öfter als die Führungsetage.

Wir haben für euch einen Blick in die verstaubte Logokiste auf Omas Dachboden geworfen und euch die schönsten Exemplare vergangener Tage restauriert. Hättet ihr alle Logos den bekannten Tech-Firmen zuordnen können?

10 Bilder ansehen So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus Quelle: Nintendo

Mehr zu diesem Thema Nintendo