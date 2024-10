Esa-Sonde liefert das bisher schärfste Bild des Strahlungsgürtels der Erde

Die Sonde soll noch zwei Mal mehr an der Erde vorbeifliegen. (Foto: ibnallahdin / Shutterstock)

Der Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) der European Space Agency (Esa) hat bei einem Testflug vor Kurzem die bisher detailreichsten Aufnahmen des Strahlungsgürtels der Erde gemacht.

Anzeige Anzeige

Wie der Name vermuten lässt, soll die Sonde eigentlich den Jupiter und dessen Eismonde untersuchen. Vom 19. bis 20. August 2023 führte die Esa allerdings einen Testflug für die doppelte Gravitationsunterstützung durch.

Dabei nutzte Juice Flyby-Manöver um den Mond und die Erde, um dessen Gravitationskraft als eine Art Schleuder zu nutzen und Antrieb zu gewinnen. Solche Manöver sparen Treibstoff und ermöglichen weite Raumflüge.

Anzeige Anzeige

Die Instrumente wurde ebenfalls getestet

An Bord der Juice-Sonde befand sich dabei das Jovian Energetic Neutrals and Ions (Jeni) Instrument der Nasa. Bei dem Vorbeiflug gelangen Jeni diese einzigartigen Bilder. Das Instrument erfasst energiereiche neutrale Atome, die durch geladene Teilchen freigesetzt werden, erklärt die Nasa. Für das menschliche Auge sind diese unsichtbar.

Alle Bilder hat die Nasa in einem kurzen Video zusammengefasst. Sie zeigen schnelle Plasma-Ausbrüche, die das Plasma auf Millionen von Grad erhitzen und auf die Erde zuschleudern.

Anzeige Anzeige

Die Positionen von Mond und Jupiter sowie Magnetfeldlinien sind zur besseren Visualisierung zu sehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So geht es mit der Mission weiter

Nach dem erfolgreichen Flyby an unserer Erde und dem Mond, wurde die Flugbahn von Juice angepasst. Sie ist jetzt auf dem Weg zur Venus, wo sie im August 2025 ankommen soll. Dort wird sie einen weiteren Flyby durchführen und soll dann in den Jahren 2026 und 2029 noch zweimal an der Erde vorbeifliegen.

Anzeige Anzeige

Mit dem zusätzlichen Schwung begibt sich Juice dann auf den Weg zum Jupiter, wo die Ankunft für den Juli 2031 geplant ist.

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI