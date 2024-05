US-Börsenaufsicht gibt grünes Licht für Ether-ETF

Wochenlang wurde spekuliert, jetzt gab es tatsächlich grünes Licht von der US-Börsenaufsicht SEC: Sie hat die Anträge der Börsen Nasdaq, CBOE und NYSE für börsengehandelte Fonds (ETF) genehmigt, die an die Kryptowährung Ether gebunden sind. Diese ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung.

SEC-Entscheidung kam für viele überraschend

Die SEC-Entscheidung könnte laut dem Spiegel „noch in diesem Jahr“ den Weg für den Handel mit sogenannten Ether-Spot-ETF ebnen. Ether gab diese Nachricht einen weiteren Aufschwung: Innerhalb einer Woche stieg der Wert der Kryptowährung um mehr als 22 Prozent an (Stand Freitagvormittag). Zahlreiche Kryptowährungen stiegen in dieser Woche an.

Für zahlreiche Finanzanalyst:innen kam die SEC-Entscheidung überraschend. Sie waren noch in dieser Woche davon ausgegangen, dass die US-Börsenaufsicht die Anträge ablehnen würde.

Individuelle Zulassungen noch ausstehend

Stattdessen erteilte sie diesen acht Antragstellern grünes Licht: Grayscale, Bitwise, Blackrock, Fidelity, Vaneck, Ark/21 Shares, Franklin Templeton und Invesco Galaxy.

Diesem ersten Schritt müssen allerdings noch weitere folgen, bevor die Anbieter auch Ether-Produkte auf den Markt bringen können. Dafür bedarf es einer individuellen Zulassung der SEC, um detaillierte Anleger:innen-Informationen erstellen zu können. Anders als bei den Anträgen der Börsen gebe es dabei laut Spiegel keinen festen Zeitrahmen, innerhalb dessen die SEC darüber entscheiden müsse.

Bitcoin-ETF wurden im Januar zugelassen

Die US-Börsenaufsicht stand Kryptowährungen in der Vergangenheit generell eher skeptisch gegenüber und sperrte sich jahrelang gegen die Erlaubnis für sogenannte Spot-ETF, die in erster Linie die eigentliche Kryptowährung enthalten. Nachdem eine Investmentfirma allerdings vor Gericht erfolgreich war, sah sich die SEC gezwungen, den Bitcoin-ETF die Genehmigung zu erteilen. Jetzt zog sie bei Ether nach.

Ob sich die Ether-ETF auch am Erfolg der im Januar zugelassenen Bitcoin-ETF orientieren werden, bleibt laut der Krypto-Newsplattform BTC-Echo abzuwarten. In die auf Bitcoin basierenden ETF seien innerhalb der vergangenen vier Monate über 13 Milliarden US-Dollar geflossen.

