Neuzulassungen: E-Autos erstmals beliebter als Diesel

Der Autoabsatz in der EU legt weiter zu: Den elften Monat in Folge sind die Verkaufszahlen an Neuwagen gestiegen – im Juni um 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf mittlerweile eine Million Fahrzeuge.

Anzeige Anzeige

E-Autos beliebter denn je – trotz reduzierter Förderung

Am stärksten legten erneut Elektroautos zu, die nach Angaben des Europäischen Branchenverbands ACEA mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent erstmals vor den Dieselautos (13,4 Prozent) lagen. Allerdings blieben auch im Juni Benziner die meistverkauften Neuwagen: Ihr Anteil lag bei mehr als 36 Prozent. Auf Platz 2 der beliebtesten Fahrzeugantriebe liegen Hybridwagen mit rund 24 Prozent.

Im Vorjahr war die Autoproduktion vor allem von einer Knappheit der Elektronikchips betroffen, so der Hinweis der Tagesschau. Mittlerweile habe sich die Branche davon sowie von den coronabedingten Lieferschwierigkeiten erholt. Insgesamt liegen die Zulassungszahlen in der EU jedoch noch deutlich niedriger als vor der Pandemie im Vergleichsjahr 2019.

Anzeige Anzeige

Plug-in-Hybrid-Markt verzeichnet Umsatzrückgang – aber nur in Deutschland

Die meisten EU-Märkte verzeichnen nach Angaben des ACEA bei BEV (Battery Electric Vehicles) über „beeindruckende zwei- und dreistellige prozentuale Zuwächse, darunter die größten in den Niederlanden (plus 90,1 Prozent), Deutschland (plus 64,4 Prozent) und Frankreich (plus 52 Prozent)“.

Der Markt der Plug-in-Hybride (PHEV), der in Deutschland besonders stark war war, verzeichnet ausgerechnet hierzulande einen deutlichen Umsatzrückgang von 39,2 Prozent. Der Rückgang werde jedoch „durch den deutlichen Anstieg in Frankreich (plus 49,9 Prozent) und Spanien (plus 51,7 Prozent) weitgehend ausgeglichen“, heißt es vonseiten ACEA.

Anzeige Anzeige

Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist

33 Bilder ansehen Das sind Toyotas neue 15 Modelle Quelle: Toyota

Meistverkauftes Fahrzeugmodell im ersten Halbjahr 2023

Das meistverkaufte Modell Europas über alle Antriebsarten hinweg war ein reiner Stromer: „Das Tesla Model Y lag sowohl im Juni als auch im gesamten ersten Halbjahr an der Spitze des Modellrankings“, zitiert das Portal Electrive vorläufige Marktforschungsergebnisse.

Mehr zu diesem Thema Europäische Union Elektroauto