Europaweit verkaufen in 3 Tagen: Amazon stellt European Expansion Accelerator vor

Amazon hat für den eigenen Marketplace den European Expansion Accelerator (EEA) ins Leben gerufen, mit dessen Hilfe Verkaufspartnern die Internationalisierung ihres Geschäfts besonders einfach gemacht werden soll. Damit können eingestellte Waren in allen neun Ländershops innerhalb der EU sowie in Großbritannien gelistet werden. Endkunden können so aus einer größeren Produktauswahl wählen.

Der EEA wird im Amazon Verkäuferportal „Seller Central“ freigeschaltet. Dort werden den Verkaufspartnern ohnehin die Marktplätze angezeigt, auf denen sie noch nicht aktiv sind. Innerhalb von drei Werktagen erfolgen automatisch Kontoanmeldung, Einrichtung, Übersetzungen, Listung, Einrichtung des Versands, Prüfung der Produkte auf Eignung und Anpassung des Katalogs.

EEA soll Demokratisierung des Handels vorantreiben

Die bisher eigenständigen Amazon-Tools werden durch den EEA technisch miteinander verbunden. Die Internationalisierung ist damit einfacher und zeitsparender. Darüber hinaus gibt das System länderspezifische Empfehlungen ab. Die Entscheidung, ob man seine Produkte nur auf einem einzigen Marketplace oder in allen neun Shops in der EU und in Großbritannien verkaufen möchte, liegt nach wie vor in der Hand des Verkaufspartners. Allerdings versucht Amazon bereits seit einigen Jahren, Händler durch entsprechende Verbesserungen zum überregionalen Verkauf und gegebenenfalls auch zum Vorhalten der Ware in verschiedenen Ländern zu bewegen.

Vor allem Produktanbieter, für die Amazon nur ein weiterer Vertriebskanal unter vielen ist, profitieren davon, dass dieser Schritt nun mit wenigen Klicks möglich ist. Händler sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass sie auf diese Weise in gut einem Dutzend Ländern auch den damit verbundenen strengen Lieferbedingungen gerecht werden müssen. Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Niederlande, Polen, Schweden, Belgien und vor allem Großbritannien und UK – gerade für kleinere und mittlere Händler, die Amazon hier nach eigenen Angaben im Visier hat, ist es nicht immer einfach, das alles logistisch abzudecken oder zumindest an allen Standorten ausreichend Ware über die Amazon-Logistik verfügbar zu machen.

Amazon spricht hier, wie Markus Schöberl, Director Seller Sevices Amazon.de, betont, von einer Demokratisierung der Märkte für kleine und mittlere Unternehmen. „Mit dem European Expansion Accelerator wird die Umsetzung nun noch einen Schritt einfacher.“

In jedem Fall kommt das Ganze auch den Amazon Kunden zugute, die nach Angaben des Unternehmens von neuen Produkten, attraktiven Preisen und schnelleren Lieferoptionen profitieren sollen. Amazon wird seinen Verkaufspartnern weiterhin dieselben Vorteile und Zugang zu wichtigen Tools wie VAT Services Program (Visa), Zahlungsabwicklung, Schutz vor Kreditkartenbetrug, Werbefunktionen, Berichten und Analysen bieten.

Die Nutzung des European Expansion Accelerators ist kostenlos und steht allen professionellen Vertriebspartnern zur Verfügung, die bereits in mindestens einem der europäischen Amazon-Stores verkaufen. Neben dem bereits bekannten Wissensportal quickstart-online.de gibt es einen eigenen EEA-Leitfaden.

