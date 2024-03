Facebook, Instagram und Co.: So findest du heraus, ob du geblockt wurdest

Jemanden zu blocken fällt oft gar nicht schwer, handelt es sich doch oft um die nervige Schwiegermutter, den penetranten Ex-Liebhaber oder ausdauernde Unbekannte, die einem wöchentlich schreiben. Diese oder ähnliche Erfahrungen haben die meisten von uns wohl schon einmal gemacht.

Anzeige Anzeige

Doch auf der anderen Seite der Medaille waren wohl die Wenigsten. Sie behaupten es jedenfalls, da sie teilweise gar nicht mitbekommen haben werden, dass sie geblockt wurden. Wir zeigen euch, wie ihr bei Facebook, Instagram und Co. mit ein paar simplen Moves herausfinden könnt, ob ihr bei anderen auf der schwarzen Liste steht.

Facebook

Gerade, wer seit Jahren bei Facebook aktiv ist, wird eine hohe Anzahl an sogenannten Freunden haben. Dazu zählen ehemalige Arbeitskollegen genauso wie Urlaubsbekanntschaften oder Klassenkameraden aus dem ersten Halbjahr der achten Klasse deiner örtlichen Gesamtschule. Mit den meisten davon hast du dich vermutlich auch seit Jahren nicht ausgetauscht und sie gammeln als Karteileichen in deiner Freundesliste so vor sich hin.

Anzeige Anzeige

Wenn eine dieser Personen dich, aus welchen Gründen auch immer, blockiert hat, wirst du es wohl nicht mitbekommen haben. Doch wenn es eine Person ist, die dir näher steht, kannst du durch folgende Schritte herausfinden, ob du blockiert wurdest.

1. Die Suche

Der erste Schritt ist die Namenssuche. Solltest du hier die gewünschte Person nicht finden, kann das ein Indiz dafür sein, dass du von der Person blockiert wurdest. Andererseits kann die Person auch einfach ihren Namen geändert haben und du findest sie deshalb nicht.

Anzeige Anzeige

2. Der Chatverlauf

Chatverläufe bleiben auch erhalten, wenn eine Person dich blockiert hat. Allerdings kannst du auf Nachrichten nicht mehr antworten. Außerdem ist es nicht mehr möglich, auf den Namen des Chatpartners zu klicken, um auf sein Profil zu gelangen. All das kann allerdings auch der Fall sein, wenn die Person sich von Facebook abgemeldet und das Profil gelöscht hat.

3. Dritte

Die einfachste und somit auch sicherste Option, um die ersten beiden Punkte ausschließen zu können, ist jemanden mit einem eigenen Account auf die Suche nach der Zielperson zu schicken. Kann so die Person gefunden werden, existiert ihr Account noch und es ist sehr wahrscheinlich, dass du blockiert wurdest.

Anzeige Anzeige

Instagram

Bei Instagram sind viele Personen deutlich anonymer unterwegs als bei Facebook. Wer über ein öffentliches Profil verfügt, dem kann von allem und jedem gefolgt werden – ganz ohne Zustimmung. Andersherum kannst du den Leuten, die ihr Profil ebenfalls öffentlich haben, genauso einfach folgen. Das macht es ein bisschen komplizierter herauszufinden, ob dich jemand blockiert hat. Aber es gibt Anzeichen dafür.

1. Die Suche

Auch wenn du von jemandem blockiert wurdest, kannst du denjenigen noch immer über die Suche finden. Einsehen kannst du aber weder die Anzahl der Beiträge, noch die Abonnenten oder die Abonniert-Liste. Das kann allerdings auch passieren, wenn die Person ihren Account deaktiviert aber nicht gelöscht hat.

2. Die Desktop-Suche

Die Desktops-Suche kann da ein wenig Abhilfe schaffen. Kann das Profil unangemeldet auf Instagram.com gefunden werden, wurdest du ziemlich sicher blockiert. Allerdings funktioniert das nur, wenn das Profil ein öffentliches ist.

Anzeige Anzeige

3. Die Abonniert-Liste

Hast du jemanden abonniert und das Gefühl, dass diese Person dich blockiert hat? Guck einfach in deine eigene Abonniert-Liste. Kannst du die Person hier nicht finden, kann das ein Zeichen sein, dass sie dich blockiert hat.

Whatsapp

Whatsapp ist im Vergleich zu den beiden anderen Plattformen wohl der persönlichste Kommunikationskanal, immerhin hast du hier irgendwann mal deine Telefonnummer preisgegeben. Aus verschiedensten Gründen kann es aber mit bestimmten Personen zum Bruch kommen und sie blockieren dich ohne Vorwarnung. Zu sehen ist das an mehreren Anzeichen. Treffen mehrere davon zu, wurdest du sehr wahrscheinlich blockiert.

1. Der Status

Unter dem Namen wird bei den meisten Kontakten „zuletzt online“ oder „online“ angezeigt. Bei Personen, die dich blockiert haben, ist das nicht der Fall. Allerdings kann man diese Option auch einfach abschalten, wenn man nicht möchte, dass der gegenüber sieht, wann man zuletzt am Handy war.

Anzeige Anzeige

2. Das Profilbild

Wirst du blockiert, ändert sich das Profilbild der Person auch nicht mehr, selbst wenn ein neues hochgeladen wird. Oftmals ist auch gar kein Bild mehr zu sehen. Ein klares Zeichen, dass du blockiert wurdest.

3. Die Nachrichten

Du kannst einer Person, die dich blockiert hat, nach wie vor Nachrichten schreiben, nur kommen diese einfach nicht an. Deutlich zu erkennen am fehlenden zweiten Häkchen an der gesendeten Nachricht.

Zu hundert Prozent sicher gehen, ob man blockiert wurde, kann man also nicht immer, aber es gibt einige offensichtliche Beweise dafür, dass es so sein könnte. Damit ihr euch sicher sein könnt, dass ihr nicht blockiert wurdet, hilft ein einziger vielversprechender Tipp. Seid einfach immer nett zu eurem Gegenüber, dann hat auch niemand einen Grund dazu euch zu blockieren.

Mehr zu diesem Thema Instagram Facebook Whatsapp