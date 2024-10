Facebook: Weshalb Mitarbeiter wegen des Kaufs von Zahnpasta gekündigt wurden

Zahlreiche Unternehmen bieten ihren Mitarbeiter:innen Benefits an. Das kann von Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel bis hin zu Ermäßigungen und Gutscheinen für Essen reichen. Auch die Meta-Tochter Facebook bietet letzteres an. Mitarbeiter:innen bekommen 20 US-Dollar zu ihren Ausgaben beim Frühstück sowie jeweils 25 Dollar für ihr Mittag und Abendessen, falls sie diese Mahlzeiten im Büro einnehmen.

Facebook-Mitarbeiter:innen wegen Missbrauch der Benefits gefeuert

Wie Financial Times berichtet, sorgten diese Gutscheine jetzt dafür, dass 24 Mitarbeiter:innen entlassen worden. Auf der Diskussionsplattform Blind, auf der sich verifizierte Mitarbeiter:innen diverser Unternehmen anonym austauschen können, wurden die Meldungen zu dem Vorfall erstmals entdeckt. Demnach haben die Betroffenen die Gutscheine zum Kauf von Zahnpasta, Weingläsern und Waschmittel genutzt.

Facebook gibt aber als Regel vor, dass die Gutscheine ausschließlich für Lebensmittel eingesetzt werden müssen. Andere Facebook-Mitarbeiter:innen sollen die Gutscheine gesammelt haben, um teurere Produkte und Essen kaufen zu können. Wieder andere sollen sich mit den Gutscheinen Essen nach Hause bestellt haben, obwohl der Benefit nur im Büro gilt.

Ein:e ehemalige:r Facebook-Mitarbeiter:in schreibt auf Blind: „An Tagen, an denen ich nicht im Büro gegessen habe, an denen mein Ehemann gekocht hat oder ich mit Freunden in ein Restaurant gegangen bin, wollte ich den Dinner-Gutschein nicht einfach verfallen lassen.“ Offenbar hat Facebook dieses Verhalten schon eine Weile beobachtet. Vor der Kündigung wurde bekannt, dass die Facebook-Personalabteilung eine Untersuchung gegen die Angestellten eingeleitet hatte. Obwohl sie ihren Fehltritt gegenüber der Personalabteilung zugaben, wurden sie schließlich gekündigt.

Das waren aber nicht die einzigen Kündigungen des Unternehmens in den vergangenen Tagen und Wochen. Meta hat weitere Stellen abgebaut und begründete diese mit langfristigen Zielen für das Unternehmen. Viele Mitarbeiter:innen sollen in anderen Teams und Positionen landen. Falls eine Stelle komplett gestrichen wird, will Meta mit den Betroffenen zusammenarbeiten, um ihnen die Übergangszeit zu einem neuen Job zu erleichtern.

