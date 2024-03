Fakes auf Steam: Wieso ihr beim Kauf von Helldivers 2 und anderen Blockbustern aufpassen solltet

Immer wieder tauchen Games auf Steam auf, die für einen Hype in der Gaming-Community sorgen. Im Februar 2024 hat Helldivers 2 dieses Kunststück gemeistert. Der Koop-Shooter, in dem ihr mit anderen Spieler:innen auf die Jagd nach gefährlichen Alienkäfern geht, ist ein echter Erfolg für die Entwickler:innen. Doch dieser Erfolg zieht offenbar auch Nachahmer:innen an, die nichts Gutes im Sinn haben.

So berichtet ein User im Forum von Reset Era, dass Fakes von Helldivers 2 auf Steam aufgetaucht sind. Das Perfide: Auf den ersten Blick sind diese nicht vom Original zu unterscheiden. So sieht die offizielle Store-Page von Helldivers 2 genau so aus wie einer der Fakes. Allerdings verstecken sich oft halbherzig programmierte Games ohne Inhalt dahinter.

Die Verantwortlichen haben sämtliche Trailer, Screenshots und Informationen einfach kopiert und für ihr Spiel übernommen. Sogar die Angaben zu Publisher- und Entwicklerstudio stimmen überein. Nichts ahnende Spieler:innen haben also kaum eine Chance, die Fakes vom Original zu unterscheiden.

So unterscheidet ihr Fakes vom Original

Zwei Anhaltspunkte gibt es allerdings, mit denen ihr die Fakes auf Steam erkennen könnt. Zum einen ist das die URL des Spiels. Zwar ist der Titel „HELLDIVERS_2“ in der URL identisch, doch unterscheidet sich der Zahlencode davor.

Um das zu erkennen, müsstet ihr aber auch die Original-URL kennen. Viel einfacher ist es hingegen, einen Blick auf die Bewertungen der Spiele zu werfen. Gerade Hype-Games wie Helldivers 2 bekommen Hunderttausende Bewertungen. Die Fakes, die im Forum von Reset Era aufgeführt sind, haben maximal 100 Bewertungen.

Scrollt ihr dann auch noch zu den Bewertungen herunter, bekommt ihr zahlreiche negative Reviews zu Gesicht. Dort beschweren sich geprellte Spieler:innen zu Recht, dass sie in die Irre geführt wurden. Solltet ihr dennoch einmal in eine solche Situation kommen, solltet ihr nicht lange zögern und das Spiel beenden. Steam erlaubt Rückabwicklungen für Games, die maximal zwei Stunden gespielt wurden.

Kein neues Problem auf Steam

Immerhin hat Steam bei den genannten Fakes schnell reagiert und den Verkauf gestoppt. Natürlich stellt sich die Frage, warum Steam keine Schutzmaßnahmen hat, die genau solche Betrugsmaschen direkt verhindern. Diese Schutzmaßnahmen fehlen seit Jahren. So gab es bereits 2015 Berichte etwa von Bitdefender, die vor Fake-Games warnten. Und diese werfen einen weiteren Punkt auf, der bei solchen Fakes auf Steam zu einem Problem für Gamer:innen werden kann.

So lassen sich Fake-Games, die euch lediglich das Geld aus der Tasche ziehen wollen, relativ einfach zurückgeben. Games, die beim ersten Start automatisch Websites aufrufen, die Schadsoftware auf euren Computer herunterladen, sind eine deutlich größere Gefahr. Sie bringen all eure Daten und Logins in Gefahr. Wenn Cyberkriminelle diese in die Hände bekommen, können die finanziellen Schäden deutlich höher ausfallen.

Vorsicht walten lassen

Das Problem der Fake-Games von Steam ist keines, das allein Helldivers 2 betrifft. Jedes Spiel, das einen solchen Hype auslöst und sich damit einer großen Zielgruppe erfreut, zieht Betrüger:innen an.

Deshalb gilt: Wenn ihr ein Spiel auf Steam kaufen wollt, nutzt dazu nur den offiziellen Store. Folgt nicht einfach einem Link im Netz, der euch angeblich zu eurem Wunschspiel bringt. Es sei denn, es handelt sich um die offizielle Website des Spiels.

Überprüft zudem aufmerksam die Steam-Bewertungen. Handelt es sich um ein Fake-Game, dürfte das anhand der Reviews ziemlich schnell klar sein.

