Falsche Trump- und Melania-Memecoins für 4,8 Millionen Dollar in nur 24 Stunden verkauft

Die Blockchain Solana ist Schauplatz einer fragwürdigen Ansammlung frisch gestarteter Fake-Coins. Allein am 20. Januar 2025, der Amtseinführung Trumps, wurden neben Tausenden anderer Memecoins, deren Motivation unklar ist, einige Dutzend in klar täuschender Absicht erstellt.

Anzeige Anzeige

Sie geben ganz eindeutig vor, Trump Official (TRUMP) und Melania Official (MELANIA) zu sein. Die Täuschung gelingt offenbar, weil die Coins entsprechende Projektbeschreibungen, das korrekte Branding und künstlich aufgeblähte Marktdaten nutzen.

Diese Fake-Memecoins konnten innerhalb von nur 24 Stunden Gelder im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar von insgesamt 12.641 Adressen einsammeln. Das berichtet das Kryptomagazin Cointelegraph.

Anzeige Anzeige

Alan Orwick, Mitgründer des Layer-1-Blockchain-Projekts Quai Network, erläuterte dem Magazin, dass diese Token zeigen, wie Betrüger bekannte Marken ausnutzen, um vom Hype hinter den Original-Token zu profitieren. Das Ziel bestehe in der Täuschung ahnungsloser Investoren.

„Viele Token weisen Anzeichen potenzieller Rug Pulls auf, die sich durch hohe Handelsvolumina bei wenig bis gar keiner Liquidität oder fundamentalen Wert auszeichnen“, erklärt Orwick.

Anzeige Anzeige

Der Begriff „Rug Pull“ beschreibt eine betrügerische Praxis im Kryptobereich, bei der Entwickler eines Projekts nach einem anfänglichen Hype plötzlich die Liquidität abziehen, indem sie alle Token aus dem Liquiditätspool verkaufen. Dies führt dazu, dass der Preis drastisch abstürzt und die Investoren oft mit wertlosen Tokens zurückbleiben, die sie nicht einmal mehr auf den Börsen, auf denen sie sie erworben haben, wieder verkaufen können.

Das sind die echten offiziellen Memecoins aus dem Hause Trump – viel besser sind sie nicht

Der offizielle TRUMP-Memecoin wurde am 17. Januar gestartet und erreichte schnell eine Fully Diluted Valuation (FDV) von 71 Milliarden Dollar, wodurch er vorübergehend an Rang 15 der wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung notierte. Nach Trumps Amtseinführung als Präsident am 20. Januar fiel die FDV jedoch stark auf etwa 40 Milliarden Dollar, wodurch der Coin laut Coingecko auf den 28. Platz im Ranking abrutschte.

Anzeige Anzeige

Der Begriff Fully Diluted Valuation (FDV) bezeichnet den geschätzten Gesamtwert einer Kryptowährung oder eines Tokens unter der Annahme, dass alle potenziellen Einheiten des Tokens im Umlauf wären. Dieser Wert berücksichtigt also nicht nur die aktuell zirkulierenden Einheiten, sondern auch solche, die in Zukunft noch ausgegeben werden könnten.

Zwei Tage nach der Einführung des TRUMP-Memecoins stellte die Ehegattin des US-Präsidenten, Melania Trump, ihren eigenen Memecoin namens MELANIA vor. Innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Start erreichte der Token eine Marktkapitalisierung von über vier Milliarden Dollar, während gleichzeitig der TRUMP-Token einen Rückgang seiner Marktkapitalisierung um fünf Milliarden Dollar hinnehmen musste. Am 21. Januar 2025 fiel der Wert von MELANIA um fast 75 Prozent auf 3,46 Dollar, nachdem er zuvor ein Hoch von 13,73 Dollar erreicht hatte.

Die Ausgabe der Coins aus dem Hause Trump wird in der Kryptobranche kritisch gesehen, wobei besonders der Milliardär und Fernsehinvestor Mark Cuban sehr deutliche Töne anschlägt. Er bezeichnet die Coins des Präsidenten-Ehepaars als „den größten Haufen eigennützigen Bullshits, den ich je gehört habe“.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Insgesamt wird befürchtet, dass die Einführung der Präsidenten-Memecoins das ohnehin fragile Vertrauen in den Kryptomarkt weiter erschüttern und negative Auswirkungen, vor allem regulatorischer Art, auf zukünftige Entwicklungen in diesem Sektor haben könnte.

Mehr zu diesem Thema