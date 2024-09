Flappy-Bird-Comeback: Warum sich der Erfinder von der Neuauflage distanziert

Die Flappy Bird Foundation hat Mitte September 2024 angekündigt eine neue Version des Kultspiels auf den Markt zu bringen. Flappy Bird wurde erstmals 2013 veröffentlicht und erlangte schnell enorme Popularität. Bei dem Geschicklichkeitsspiel für Smartphones ging es darum, einen Vogel durch einen Hindernisparcours zu steuern.

Anzeige Anzeige

Die Freude daran währte allerdings nicht lang. Bereits im Februar 2014 entschied sich Entwickler Dong Nguyen, das Spiel wieder aus den App-Stores zu entfernen. Seitdem hat der Entwickler keine weitere Version von Flappy Bird veröffentlicht.

Mit der Neuauflage möchte er nichts zu tun haben

Nun hat sich Nguyen erstmals seit 2017 wieder auf X zu Wort gemeldet. In einem Beitrag erklärt er, dass er mit der neuen Version des Spiels nichts zu tun habe. Er habe nichts verkauft und er unterstützte keine Kryptowährungen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Damit möchte er wahrscheinlich sagen, dass er die Rechte an dem Spiel nicht verkauft hat und auch nicht an dem Remake beteiligt ist.

Hintergrund: Die Flappy Bird Foundation gab gegenüber The Verge bekannt, dass man die Rechte für Flappy Bird von einem Unternehmen namens Gametec Holdings LLC erstanden hat. Gametech Holdings hat bereits 2023 einen Antrag beim US-Patent und Markenamt gestellt.

Anzeige Anzeige

Laut IGN habe Gametech Holdings Nguyen die Rechte für das Spiel zuvor „abgerungen”.

Das Flappy-Bird-Remake und die Verbindung zu Krypto

Und was hat es mit der Kryptowährung auf sich? Dieses Rätsel wollte der Cybersicherheitsforscher Varun Biniwale lösen: Ihm zufolge finden sich auf einer mittlerweile gelöschten Seite der offiziellen Webseite Hinweise darauf, dass das Spiel auf der Blockchain-Plattform Solana laufen soll.

Anzeige Anzeige

6 Bilder ansehen Diese Spiele stellten sich als Scam heraus Quelle: Screenshot: Fntastic Games

Spieler sollten die Chance erhalten, durch das Spielen Tokens zu verdienen und so aktiv am Geschehen des Spiels mitzuwirken. Was genau die Entwickler geplant hatten und ob dieser Aspekt weiter im Spiel sein wird, ist bisher unbekannt. In dem neuen Trailer des Spiels findet Krypto keine Erwähnung:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema