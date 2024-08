Flugtaxi-Hersteller Joby will Ende 2025 die ersten kommerziellen Flüge in Dubai anbieten

Fliegende Autos in Großstädten waren schon Ende des 19. Jahrhunderts eines der großen Versprechen der Zukunft. Auf vielen Abbildungen, die eine Welt im Jahr 2000 skizzierten, waren sie zu sehen. Doch in der Realität ließen sie auch über 100 Jahre später auf sich warten. Obwohl sich in den letzten Jahren einige Start-ups wie Volocopter aus Deutschland in diese Richtung vortasteten.

Joby will 2025 in Dubai durchstarten

Nun rückt der Einsatz von sogenannten Flugtaxis aber immer näher. Das US-Unternehmen Joby Aviation will Ende des Jahres 2025 in Dubai die ersten kommerziellen Flüge anbieten. Wie unter anderem das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtete, gab dies Jobys CEO JoeBen Bevirt bei der Vorstellung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2025.

„Erwarten Sie, dass wir den ersten Spatenstich für die erste Infrastruktur dort noch in diesem Jahr ankündigen, ebenso wie die ersten Flüge in der ersten Hälfte des nächsten Jahres und die Kommerzialisierung in der zweiten Jahreshälfte“, sagte Bevirt.

Joby hatte bereits Anfang des Jahres den Deal mit Dubai bekannt gegeben. Damals war von ersten Testflügen im nächsten Jahr und einem kommerziellen Betrieb in 2026 die Rede. Jetzt soll es doch schneller gehen, wenn man dem CEO glauben darf.

Mit 320 km/h über Dubai

Bei den Flugtaxis von Joby handelt es sich um eVTOL, also ein Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft. eVTOL sind elektrisch betriebende Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können.

Das Lufttaxi, das nächstes Jahr in Dubai abheben soll, kann einen Piloten und vier Passagiere befördern. Das eVTOL schafft eine Geschwindigkeit von 200 Meilen die Stunde (etwa 321 km/h). Laut der Pressemitteilung aus dem Februar 2024 gelangen die Fluggäste in zehn Minuten vom Flughafen in Dubai zu der berühmten künstlichen Insel Palm Jumeirah in der Hauptstadt des Emirats. Mit dem Auto brauche man für diese Strecke 45 Minuten, hieß es in der Mitteilung.

Lizenzierung in den USA steht noch aus

Auch in andere Länder hat Joby Aviation seine Fühler ausgestreckt. In New York absolvierte ein Taxi des Start-ups im November 2023 einen erfolgreichen Probeflug. Es war der erste Test eines eVTOL des Unternehmens in städtischer Umgebung. New York will wie Dubai im nächsten Jahr den kommerziellen Betrieb der Senkrechtstarter etablieren.

Wann Flugtaxis in den USA an den Start gehen können, ist aber noch unklar. Denn noch steht eine Lizenzierung der amerikanischen Luftfahrtbehörde Federal Aviatian Administration aus. Für Australien hat Joby Aviation gerade eine solche Genehmigung beantragt.

Bei diesen Verfahren werden natürlich auch Sicherheitsbedenken geklärt. 2022 war ein Prototyp von Joby bei einem Testflug abgestürzt. Der Unfall verunsicherte die Branche.

Joby ist nicht das einzige Unternehmen, dass eine Kommerzialisierung der eVTOL anstrebt. Das deutsche Start-up Volocopter hatte letzten Herbst wie der US-Konkurrent einen erfolgreichen Testflug in New York absolviert – und das sogar bemannt.

Volocopter wollte eigentlich bereits zu den gerade laufenden Olympischen Spielen in Paris mit dem Passagierbetrieb beginnen. Doch daraus wurde nichts. Immerhin hat Volocopter in der Nähe von Paris gerade eine Testreihe ohne Fluggäste eingeleitet.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Flugtaxi