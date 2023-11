Tests erfolgreich: In dieser Stadt gibt es bald einen Flugtaxidienst

Flugtaxi von Joby Aviation über New York. (Foto: Joby Aviation)

In spätestens zwei Jahren, so der Plan, sollen Menschen mit Flugtaxis befördert werden – über New York City hinweg. Einen großen Schritt hin zu diesem Ziel haben die Hersteller Volocopter und Joby Aviation jetzt gemacht.

Erstmals eVTOL über New York

Beide Flugtaxianbieter haben im Rahmen einer Veranstaltung, zu der New Yorks Bürgermeister Eric Adams geladen hatte, ihre elektrischen Senkrechtstarter (Electric Vertical Take-Off and Landing Aircrafts/eVTOL) fliegen lassen.

Der Volocopter 2X absolvierte dabei laut Unternehmensangaben seinen ersten bemannten Testflug. Für das Joby-Flugtaxi war es der erste Flug in einer städtischen Umgebung. Joby Aviation beansprucht zudem den Titel des ersten Flugs eines eVTOL über New York für sich.

Hubschrauberlandeplatz soll elektrisiert werden

Anlass für die Flugtaxi-Vorführung war, dass die US-Metropole den innerstädtischen Hubschrauberplatz Downtown Manhattan Heliport elektrifizieren will. Von dort aus fliegen bisher Hubschrauber zu verschiedenen Flughäfen der Stadt, um Staus aus dem Weg zu gehen.

Künftig sollen diese Transferflüge zwischen Innenstadt und verschiedenen Flughäfen durch elektrisch betriebene Flugtaxis übernommen werden. New York hofft darauf, dass dadurch der Lärm und die Umweltverschmutzung reduziert werden.

Drehscheibe für nachhaltigen Transport

„Hier am Downtown Manhattan Heliport werden wir den ersten Hubschrauberlandeplatz mit Infrastruktur für elektrisch betriebene Hubschrauber dieser Art errichten“, sagte Bürgermeister Adams während der Veranstaltung. Die Anlage, gleichzeitig die erste der USA, solle „zur neuen Drehscheibe für nachhaltigen Transport“ umgestaltet werden.

Das Unternehmen, das sich bei der entsprechenden Ausschreibung durchsetzt, soll nach der Vorstellung der Verantwortlichen auch in die notwendige Infrastruktur investieren. Wie hoch diese Investitionen sein werden und wieviel Geld dabei von der Stadt fließt, ist nicht bekannt.

New York: Flugtaxidienste ab 2025

Sowohl Volocopter als auch Joby Aviation wollen ihre jeweiligen Flugtaxidienste im Jahr 2025 an den Start bringen. Noch aber steht die Zertifizierung durch die Federal Aviation Administration aus.

Joby hat derweil schon einen Vertrag mit der Fluglinie Delta Air Lines in der Tasche. Ziel ist es, Fluggäste der Airline schnell aus der Innenstadt zu den großen Flughäfen der Stadt wie dem John F. Kennedy International Airport (JFK) zu bringen.

Von Manhattan zum JFK in 7 Minuten

Von Manhattan aus, so Joby Aviation, könne die Fahrt zum JFK mit dem Auto je nach Verkehrslage über eine Stunde dauern. Mit dem Flugtaxi wäre die Strecke innerhalb von sieben Minuten möglich, so das Unternehmen.

In das Fluggerät passen bis zu vier Passagier:innen. Das Flugtaxi soll mit einer Akkuladung rund 160 Kilometer weit fliegen können. Hunderte dieser eVOTL will Joby Aviation künftig pro Jahr bauen lassen – ausgerechnet dort, wo die Brüder Wright einst zu Pionieren der Luftfahrt wurden.

