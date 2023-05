Hier findest du die besten Fonts für deine Designs

Fonts in the Wild bietet eine bunte Auswahl an Schriftarten. (Screenshot: Fonts in the Wild)

Seit mehr als 5.000 Jahren setzt sich der Mensch mit Schriften auseinander. Vom Ritzen und Malen auf Stein bis hin zu aufwendigen Gravuren, Stempeln und Schreibwerken in der Moderne – schon immer spielte Schrift eine große Rolle in der Menschheit. Genauso wichtig ist ihre Darstellung. Allein Google Fonts führt 1.000 Schriftarten. Insgesamt gibt es weitaus mehr. Sie alle zu zählen, ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Seite Fonts in the Wild versucht, all diese Schriftarten aufzulisten. Die Website bietet eine breite Auswahl an Schriftarten in den Kategorien Free, Google und Adobe. Designer können hier durch eine Vielzahl an Fonts stöbern und die auswählen, die am besten zu ihrem Projekt passen. Egal, ob eine kostenlose Schriftart für ein persönliches Projekt gesucht wird oder hochwertige kommerzielle Fonts für eine professionelle Anwendung benötigt werden. Bei Fonts in the Wild kann jeder fündig werden.

Feed für mehr Inspiration

Die Website ermöglicht es Nutzern, die Schriftarten einfach und effizient zu durchsuchen. Wenn sie gerne kostenlose Fonts hätten, können sie gezielt nach dieser Kategorie filtern und eine Vielzahl von Optionen entdecken. Für diejenigen, die Schriftarten von Google oder Adobe bevorzugen, bietet die Website ebenfalls spezifische Filteroptionen. Somit können Nutzer das Suchergebnis genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen und die perfekte Schriftart für ihr Projekt finden.

Neben der umfangreichen Auswahl an Schriftarten bietet die Website auch einen Pinterest-Feed mit täglicher Typinspiration. Hier finden Nutzer eine Vielzahl von inspirierenden Beispielen, wie die Schriftarten in unterschiedlichen Designs eingesetzt werden können. Diese Inspiration kann helfen, neue Wege zu entdecken und kreativ zu werden.

