Shirley Curry ist 88 Jahre alt – und eine Gaming-Ikone. Unter dem Namen „Skyrim-Oma“ begeisterte sie ein knappes Jahrzehnt mehr als 1,3 Millionen Youtube-Abonent:innen mit ihren Videos zum Rollenspiel „The Elder Scrolls 5: Skyrim“. Doch jetzt ist Schluss damit – die Gaming-Oma hört auf.

„Ich bin es leid und zu Tode gelangweilt davon“

Die Gründe dafür nannte sie in einem 13-minütigen Clip mit dem Titel „No More Gaming Videos“. Und offenbarte dabei, dass auch im hohen Alter eine Falle lauert, in die so mancher Content Creator tappt: „Ich mache es nur zum Spaß“, sagte sie, „und es macht keinen Spaß mehr. Ich bin es leid und zu Tode gelangweilt davon.“

Sie schildert eindrücklich, wie leid sie es ist. Manchmal, so erzählte sie, ertappe sie sich dabei, ihr Gaming-Zimmer zu betreten und zu denken: „Du musst ein Video machen!“ Doch das Verlangen danach sei einfach nicht mehr da. Also dreht sie sich um, und verlässt das Zimmer wieder, berichtete sie.

Curry wurde zu einem Internet-Star

Verständlicherweise spielte auch ihr Alter eine gewisse Rolle. Sie sei „alt und müde“, erklärte sie, „und ich habe keine Lust mehr, viel zu machen.“ 2015 hatte sie begonnen, Videos zu ihrem Lieblingsspiel zu veröffentlichen. „Ihre charmante Art und ihr Enthusiasmus für das Rollenspiel machten sie schnell zu einem Internet-Star“, schreibt die Newsseite Winfuture.

Das belegen auch diese Dinge: Bethesda, der Entwickler hinter der „Elder Scrolls“-Reihe, versprach, Curry als NPC im kommenden „The Elder Scrolls 6“ zu verewigen. Und Fans haben einen Mod erstellt, der die junggebliebene Frau als Begleiter-Charakter in „Skyrim“ hinzufügt.

Viele Fans bedanken sich bei ihr

Aus den Kommentaren unter ihrem Youtube-Abschiedsvideo geht hervor, dass sie von vielen vermisst werden wird. „Ende einer Ära“, schrieb ein User. Ein anderer hob hervor, dass er sich ihre Videos anschaut, seit er 16 ist. „Jetzt bin ich 23 Jahre alt. Danke für all die Jahre der Freude.“

So ganz verabschieden will sich Curry von ihrer Community aber nicht. Sie versprach, dass sie sich bei ihren Fans wieder melden werde – etwa mit Updates dazu, wie sie mit ihrer Steppdecke vorankommt, die sie jetzt endlich in Angriff nehmen möchte.

