Gamer kauft NES-Spiel für 30 Dollar und verkauft es für 288.000 Dollar

Alte Videospiele, insbesondere Erstauflagen in gutem Zustand, können sehr wertvoll sein. Ein Beispiel hierfür ist der Fall eines jungen Gamers, der ein Exemplar des ersten The Legend of Zelda für das Nintendo Entertainment System (NES) besaß.

Seine Familie hatte das Spiel vor fast 40 Jahren für rund 30 US-Dollar erworben. In der Hoffnung, einen guten Preis zu erzielen, stellte der Gamer das Spiel auf Ebay zum Verkauf ein. Er hoffte darauf, zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar zu erhalten. Der spätere Verkaufspreis übertraf seine Erwartungen bei Weitem.

Leute raten, das Spiel nicht zu verkaufen

Nur wenige Minuten, nachdem der Gamer sein Inserat für das Erstauflagen-Exemplar auf Ebay veröffentlicht hatte, erreichten ihn Nachrichten von Leuten, die ihn fragten, ob ihm bewusst sei, was er da eigentlich besitze.

Wie In Game berichtet, machten sie ihn darauf aufmerksam, dass das Zelda-Spiel sehr viel Geld wert sei, woraufhin er sein Ebay-Angebot zurückzog. Einer der Interessenten bot sogar an, direkt vorbeizukommen und ihm 30.000 Dollar in bar zu zahlen. Das Angebot lehnte er allerdings ab.

Schließlich entschied er sich, das Spiel über eine Auktion bei Heritage zu verkaufen, die einen Verkaufspreis von 288.000 Dollar erzielte.

Versiegelt ist es mehr wert

Auf dem Bild von Heritage ist deutlich zu erkennen, dass es sich nicht nur um eine Erstauflage des Spiels handelt, sondern dass das Exemplar zudem von einem professionellen Grading-Unternehmen versiegelt wurde. Die Versiegelung bewahrt den guten Zustand des Spiels.

Außerdem zu sehen ist, dass es sich um eine ungeöffnete Version handelt, was ihren Wert für Sammler noch weiter steigert. Auch das originale Preisschild, mit einem Preis von 29,87 Dollar, ist gut sichtbar.

Zelda ist jedoch nicht das einzige Spiel, das unter Sammlern sehr begehrt ist. Auch alte Konsolen und andere Spiele, wie beispielsweise Super Mario, erreichen heute auf dem Sammlermarkt hohe Preise.

