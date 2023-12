Games-Entwicklung: Wisst ihr, was diese 10 Insider-Begriffe bedeuten?

Mit dem Code eines einzelnen Blockbuster-Spiels können ganze Bücherreihen gefüllt werden. Selbst kleinste Fehler, falsche Verknüpfungen oder Vertipper können dafür sorgen, dass ein Spiel am Ende voller Bugs ist oder ständig abstürzt. Darum gibt es viele Verfahren, Tools und Features, die die Entwicklung von Games etwas vereinfachen sollen.

Anzeige Anzeige

So bieten etwa Game-Engines diverse Möglichkeiten, das Kreieren eines Spiels zu vereinfachen. Sei es die Vervielfältigung von Objekten oder die Implementierung von vorgefertigten Assets. All diese Prozesse in der Games-Entwicklung haben spezifische Bezeichnungen, die jemand, der in diesem Bereich arbeiten möchte, kennen muss.

Quiz zur Games-Entwicklung: Wisst ihr was diese Insider-Begriffe bedeuten?

In unserem Quiz haben wir einige dieser Begriffe aufgeführt und es ist an euch, zu erraten oder zu wissen, wofür diese stehen – sei es ein Build, ein Monkey-Test oder ein Vertical Slice. Hier könnt ihr testen, wie gut ihr euch wirklich hinter den Kulissen eurer liebsten Videospiele auskennt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nachdem ihr das Quiz gemacht habt, stellt sich noch eine Frage: Wie viele Fragen habt ihr richtig beantwortet? Wir würden uns freuen, wenn ihr euer Ergebnis in die Kommentare schreiben würdet. Gerne auch mit der Frage, die euch am meisten Probleme bereitet hat.

Solltet ihr euch etwas eingehender mit dem Thema der Videospiel-Entwicklung beschäftigen wollen, haben wir noch einige Artikel für euch rausgesucht, die ein erster Anhaltspunkt sein können, um in die Komplexität dieser Branche einzusteigen. So hat uns etwa ein Entwickler erklärt, wieso die Implementierung von Türen in einem Videospiel ein großes Problem sein kann. In einem anderen Artikel beschreiben wir, wieso ein Klavier für die Produktion eines Games zerstört werden musste.

Anzeige Anzeige

Selbst für den Krieg können Games beziehungsweise ihre Engines genutzt werden – auch ohne die Kenntnis der Entwickler:innen. Wie es dazu kommt und welche Folgen das haben kann, haben wir in einem weiteren Artikel über die Kriegs-Problematik aufgeschrieben. Und auch über die spezifische Entwicklung von Videospielen hinaus hat t3n noch einige interessante Games-Artikel zu bieten, die euch hinter die Kulissen dieser Industrie führen können.