Gehaltscheck Fachinformatiker: So viel ist für dich im kommenden Jahr drin

Jedes Jahr führt das britische Personalvermittlungsunternehmen Robert Walters unter 500 Fach- und Führungskräften aus unterschiedlichen Bereichen eine Umfrage zum Arbeitsmarkt durch. Wir fassen hier das Wichtigste aus dem Fachbereich Information Technology zusammen.

Jahresgehälter in der IT-Branche können sich auch 2024 sehen lassen

Was die Gehälter im IT-Sektor angeht, so kann man im Jahr 2024 von einer leichten Steigerung ausgehen. Immerhin 70 Prozent der befragten Unternehmen planen, die Gehälter im kommenden Jahr zu erhöhen. Gefragte Positionen wie IT Governance Consultants und Data Scientists können wohl gemäßigte Gehaltssteigerungen von bis zu 5% erwarten.

Insgesamt ist das Lohnniveau im IT-Sektor nach wie vor sehr gut. Erfahrene Fachkräfte setzen ihre Jahresgehälter bei bis zu 140.000 Euro an. Am meisten verdienen laut Umfrage Chief Information/Technology Officers mit mehr als acht Jahren Berufserfahrung. Ihre Löhne belaufen sich auf mehr als 180.000 Euro im Jahr.

IT- oder Engineering Teamleader:innen mit mehr als drei Jahren Berufserfahrung dürfen im Schnitt mit 90.000 bis 120.000 Euro rechnen. Das Maximum liegt damit um 10.000 Euro höher als in diesem Jahr. Die kleinsten Jahresgehälter liegen ungefähr bei 60.000 Euro.

IT-Arbeitsmarkt 2024: Spezialisierung auf KI und Cybersicherheit zunehmend gefragt

Die Jobaussichten im IT-Bereich sind je nach Qualifikation sehr gut und 59 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, was die Aussichten auf einen Job angeht. Fachkräfte mit Spezialqualifikationen und Zusatzqualifikationen sind äußerst gefragt.

Dabei setzen Unternehmen vor allem auf Spezialist:innen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Kommunikationsfähigkeit und ein Händchen für Projektmanagement sind Talente, die Bewerber:innen besonders attraktiv machen.

Unternehmen tun laut Studie gut daran, Flexibilität zu zeigen, Zusatzausbildungen anzubieten und den Erwerb von Zertifikaten zu finanzieren, wenn sie Fachpersonal anlocken wollen. Die Fachkräfte legen außerdem vor allem Wert auf spezialisierte Stellen im Bereich KI. Auch ein beschleunigter Bewerbungsprozess macht Unternehmen bei Fachkräften beliebt.

Im Schnitt bleibt Fachpersonal derzeit laut Umfrage 2,2 Jahre in einer Anstellung, ehe die Spezialist:innen wechseln. Der Frauenanteil ist im Bereich IT nach wie vor äußerst gering. Mehr als drei Viertel der Branche setzen sich aus Männern zusammen.

Die vollständigen Ergebnisse wurden am Montag, den 27. November 2023 veröffentlicht.

