Ex-Geheimdienstler bekräftigt unter Eid: Die US-Regierung besitzt Ufos und Aliens

Gestern fand eine Anhörung im US-Kongress statt, die sich rund um das Thema Ufos und Aliens drehte. Wie wir bereits berichtet haben, wurden dabei einige sehr interessante Gäste eingeladen, darunter David Grusch, Ryan Graves und David Fravor.

Anzeige Anzeige

Der Ex-Offizier Grusch verblüffte die Anwesenden, als er unter Eid bestätigte, dass die US-Regierung im Besitz von Ufos sei. Dieses Geständnis allein wäre schon sensationell genug, doch Grusch ging noch einen Schritt weiter: Er behauptete, dass bei der Bergung der Ufos „nicht menschliche Biologika“ gesichert wurden. Das sagte er auf die Frage hin, ob mit den Ufos auch die Piloten dieser geborgen wurden.

Geschädigt durch UAPs und die Regierung

In einem weiteren aufregenden Moment wurde Grusch gefragt, ob er oder seine Kollegen durch UAPs (Unidentified Aerial Phenomena) oder sogar durch Mitglieder der US-Regierung geschädigt wurden.

Anzeige Anzeige

Seine Antwort ließ aufhorchen: Sowohl er als auch seine Kollegen seien von diesen Phänomenen und von Mitgliedern der US-Regierung in diesem Zusammenhang bedroht und geschädigt worden. „Was ich persönlich gesehen habe … ist sehr beunruhigend“, gab Grusch zu Protokoll.

Abschließend versprach er dem Kongress, eine Liste mit Namen von Personen innerhalb der Regierung zu erstellen, die weitere Fragen zu diesem Thema beantworten könnten.

Anzeige Anzeige

Andere Zeugenaussagen

Aber nicht nur Grusch hatte aufsehenerregende Informationen zu teilen. David Fravor, ein ehemaliger Commander und Pilot für das US-Militär, sprach in seinem Statement über Tic-Tac-förmige Ufos, die er während seiner Dienstzeit gesehen hatte.

Diese Ufo, so Fravor, hatten weder Flügel noch einen sichtbaren Antrieb. Zudem seien sie in der Lage gewesen, in der Luft zu stehen und schneller zu beschleunigen als alles, was er bisher gesehen hatte. Die Technologie dieser Ufos, so Fravor, war dem, was wir 2004 hatten, und allem, was wir heute haben, weit überlegen. Er glaubt nicht, dass wir diese Technologie in zehn Jahren entwickeln könnten.

Anzeige Anzeige

Pilot Ryan Graves berichtete von einem fliegenden Objekt, das selbst bei den Winden eines Hurricanes der Kategorie 4 komplett stillstehen konnte und dann scheinbar aus dem Nichts auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt habe.

Die gesamte Anhörung dauerte etwas mehr als zweieinhalb Stunden und wurde auf Youtube gestreamt. Für diejenigen, die nicht die gesamte Dauer des Streams verfolgen wollen, fasst der Twitter-Account Latest in Space einige der bemerkenswertesten Details zusammen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema