Gen Z in Remote Work wird niemals CEO? Okay, der Bullshit-Detektor explodiert!

Die Generation Z sei faul, dreist, illoyal und jetzt auch noch unfähig dazu, jemals CEO eines Unternehmens zu sein. Während die zuerst genannten Aussagen bereits seit Monaten in den Überschriften unzähliger Medien kursieren, ist die letztgenannte ganz frisch erschienen. Die Professorin der NYU Stern School of Business, Suzy Welch, behauptet das in einem Interview mit Business Insider. Sie bedient dabei ein Klischee, das immer wieder auftaucht, und das nicht erst in Zukunft, sondern eigentlich auch schon jetzt durchaus als grober Bullshit entlarvt werden darf.

„Die jungen Leute, […] die komplett aus der Ferne arbeiten, haben vielleicht eine Version von Erfolg, die nicht unserer Version von Erfolg entspricht“, sagte Welch. „Es kommt ganz darauf an, wie man Erfolg definiert. Sie werden wahrscheinlich nicht CEOs, aber vielleicht wollen sie das auch gar nicht“, so Suzy Welch. Wer remote arbeite, sei wahrscheinlich nicht in der Lage, zu führen. Wer remote arbeite, sei wahrscheinlich nicht erfolgreich. Es ist das unzählige Male gelesene Klischee, dass, wer im Homeoffice arbeite, quasi gar nicht da sei.

Remote Work ist längst da – auch in den Chefetagen!

Dabei gibt es viele Beispiele in der Wirtschaftswelt von Unternehmen und deren CEOs, die sich in der modernen Arbeitsrealität die Frage nach dem Arbeitsort gar nicht mehr stellen. Und das sind Erfolgsbeispiele: GitLab, Cisco, Dropbox – das sind alles hochprofitable Unternehmen, in denen nach wie vor Work-from-anywhere herrscht. Deren Geschäftsführer sehen auch Stand jetzt keinen Grund darin, das zu ändern. Dropbox-CEO Drew Houston hat erst vor wenigen Tagen die 90-10-Regel für Remote-Arbeit bekräftigt.

Er richtet mahnende Worte an Tech-Führungskräfte. „Ich würde sagen: Eure Mitarbeiter haben Optionen. Sie sind keine Ressourcen, die man kontrollieren kann“, so Houston in einem Interview mit Fortune auf die Frage, welche Botschaft er für CEOs habe, die sich an ihre Return-to-Office-Dekrete klammern. „Wenn man den Menschen vertraut und sie wie Erwachsene behandelt, werden sie sich auch wie Erwachsene verhalten.“ Houston plädiert für eine Haltung des Vertrauens anstatt der Überwachung, die in einen Kulturkampf münde.

Ich wage die These: Wenn die Young Guns in dieser Arbeitswelt auf Unternehmen stoßen, die sich diesbezüglich nicht weiterentwickeln wollen, dann werden sie nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher nicht CEO in diesen Firmen werden. Sie werden irgendwann CEO in eigenen Firmen werden und dort nach ihren eigenen Werten führen und ihre eigene Unternehmenskultur aufbauen. Denn anders, als Suzy Welch glaubt, wollen sicher nicht alle, aber dann doch recht viele CEOs werden – wenn auch zu ihren eigenen Bedingungen!

Gen Z macht Führungsanspruch sowieso geltend

Der Cisco-Deutschland-Chef Uwe Peter hat in einem t3n-Interview kürzlich ganz gut zusammengefasst, wie die Lage jetzt schon ist: „Es war über viele Jahre ganz normal, dass die Firmen ihre Mitarbeiter mit eigenen Bussen in die Firmenzentralen gefahren haben, um sicherzustellen, dass wirklich alle vor Ort sind“, so Uwe Peter. Die ganze Kultur sei darauf ausgerichtet, dass alle in einem Raum sind. Doch der Fachkräftemangel zwingt zum Umdenken: „Unternehmen tun sich keinen Gefallen, nicht auf das New Normal zu reagieren.“

Irgendwo wird sich auch für die Ewiggestrigen ein CEO finden, die oder der es vom Büro aus macht. So wie nicht alle auf Kontrolle abfahren, fahren auch nicht alle auf Freiheit ab. Aber ganz sicher wird der Talentepool nicht größer, wenn sich Firmen die eigenen Optionen beschneiden. Zu glauben, dass die Gen Z sich in ein Büro erpressen lässt, damit sie ihren Anspruch auf Führung geltend machen kann, ist absurd. „Es kommt ganz darauf an, wie man Erfolg definiert“, sagt Suzy Welch. Ganz genau – und diese Definition braucht ein Update!

