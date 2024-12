Weihnachtsgeschenke für Nerds und Geeks: 13 Ideen für 2024

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Zück das Geschenkpapier und roll die Geschenkbänder ab: Mit der Vorweihnachtszeit startet auch die Suche nach Geschenken. Hier findest du Ideen in den unterschiedlichsten Preisklassen, über die sich die Nerds und Geeks in deiner Familie oder deinem Freundeskreis freuen könnten.

Für den kleinen Geldbeutel: Weihnachtsgeschenke für unter 20 Euro

Wer nach Wichtelgeschenken oder kleinen Aufmerksamkeiten sucht, wird in unseren günstigsten Kategorie fündig.

No Budget: Selbstgemachte Kreuzworträtsel und Bilderbücher

Idee Nummer eins ist schnell gemacht und kommt mit einem persönlichen Twist: Auf Xwords kannst du dein ganz eigenes Kreuzworträtsel mit individuellen Fragen, Antworten und einem personalisierten Lösungswort bauen. Das fertige Rätsel lässt sich unter anderem als PNG exportieren – und ist abseits vom investierten Zeitaufwand komplett kostenlos.

Wer es persönlich und kreativ mag, aber eine etwas jüngere Zielgruppe beschenken will, könnte sich auch daran versuchen, ein eigenes Kinderbuch mittels KI zu generieren. Wie das am besten gelingt, erklärt t3n-Redakteur Kim Rixecker Schritt für Schritt hier.

Food & Drinks: Rezepte mit Nerd-Faktor

Essen und Trinken bringt Menschen zusammen – und darf auch mal nerdy sein! Bücher wie The Geeky Bartender Drinks* von Cassandra Reeder oder das Gamer-Kochbuch* von Liguori Lecomte verknüpfen zwei Leidenschaften und dürften die ein oder andere Kochbuch-Kollektion gut ergänzen.

Labeldrucker: Alles in Ordnung

Ein Labeldrucker wie der Phomemo P12 Etikettendrucker* mag auf den ersten Blick einfach nur furchtbar praktisch erscheinen. Wer aber einmal loslegt mit der Labelei, wird feststellen: Es kann auch Spaß machen, Dinge zu beschriften.

Das günstigste Phomemo-Set enthält neben dem Drucker auch eine Etikettenrolle, die Drucker sind in insgesamt fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Für Schussel: Tracking via Tile

Hausschlüssel, Portemonnaie oder Rucksäcke: Gegenstände, die gerne einmal verloren gehen, lassen sich mit den Airtags von Apple oder Tile-Anhängern für Android-Nutzer:innen tracken. Dabei haben die Tracking-Gadgets von Tile eine Reichweite bis zu 76 Metern und sind laut Hersteller zumindest unter bestimmten Umständen wasserdicht.

Geschenkideen für 20 bis 50 Euro

Wenn es etwas mehr kosten darf, aber trotzdem überschaubar bleiben soll: Hier kommt unsere Auswahl an Geschenken, die preislich noch unter 50 Euro liegen.

Basteln fürs Bücherregal: Booknook-Bausatz

Für alle, die große Bücherregale zu Hause haben und gerne basteln: Booknooks haben in den letzten Jahren zahlreiche Regalbretter erobert. Wie Mini-Schaukästen bringen die Dioramen eigene kleine Welten zwischen Buchrücken und sorgen damit für eine spannende Abwechslung.

Den Szenerien, die online als Sets angeboten, sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Von Berglandschaften über Bücherläden bis Sherlock-Holmes-Schauplätze gibt es quasi alles als Mini-Welt. Und die Booknooks von Cutebee* sorgen mit LED-Licht sogar noch für zusätzlich heimelige Stimmung.

Retro-Look: Tetris-Lampe

Licht gibt es auch bei unserer nächsten Idee: Die Tetris-Lampe von Goods&Gadgets* ist perfekt für Retro- und Gaming-Fans. Jeder verbaute Würfel ist vier Zentimeter hoch, breit und tief, die farblich zusammenhängenden Blöcke lassen sich individuell anordnen.

Einziges Manko: Damit die Tetris-Lampe leuchtet, braucht es eine Steckdose in der Nähe – die Stromversorgung funktioniert nämlich via Kabel und Netzteil.

Für Bastler: Bit-Set von iFixit

Schraubt mal mehr! Die Möglichkeiten, Gadgets aufzuschrauben, zu untersuchen oder reparieren und dann – oft mit einigen übrig bleibenden Schrauben – wieder zusammenzubauen, sind zwar teilweise schon durch die Hersteller beschränkt.

Wer aber trotzdem gerne das Innenleben von Elektrogeräten erkundet, findet im kompakten Mako Precision Bit-Set* von iFixit Aufsätze für die verschiedensten Schraubenprofile.

Geschenkideen ab 50 Euro

Wer ein relativ großes Budget zur Verfügung hat, wird in unserer letzten Kategorie fündig.

Makey Makey: Technik zum Ausprobieren

Eine Tastatur aus Obst oder ein Klavier aus Gemüse? Der Technik-Bausatz Makey Makey, der durch Kickstarter-Support produziert werden konnte, macht das möglich. Leitfähige Gegenstände werden zum Ersatz für klassische Tasten, indem sie durch Klemmen und eine Platine mit USB-Anschluss mit einem Computer verbunden werden. Durch den spielerischen Ansatz kann das Set beispielsweise auch bei Kindern für Begeisterung sorgen – und bietet viel Freiraum zum Experimentieren.

Alles frisch: Selbstreinigende Wasserflasche

Wiederbefüllbare Wasserflaschen haben sich in vielen Rucksäcken und Taschen etabliert. Eine besondere Funktion hat allerdings das Modell von Larq*: Die Flasche reinigt sich mit einem eingebauten UV-C-LED-Licht immer wieder selbst. Der dafür benötigte Akku soll eine Laufzeit von einem Monat haben und kann dann via USB erneut aufgeladen werden. Einziger Nachteil: Die doppelwandige Flasche ist explizit für Wasser konzipiert, beim Einfüllen anderer Getränke rät der Hersteller zur Vorsicht.

Schluss mit Zettelwirtschaft: Remarkable Tablet 2

Ohne Ablenkungen Notizen machen, Präsentationen bearbeiten oder Skripte lesen: Das geht mit dem Tablet von Remarkable. Das passive Display in Papieroptik sorgt dabei für einen deutlich geringeren Akku-Verbrauch als herkömmliche Tablets, mit der Software-Erweiterung Connect lässt sich beispielsweise auch der Bildschirm teilen. Aufzeichnungen können in Dropbox oder Google Drive gespeichert werden.

Smart Gärtnern: Cherrytomaten aus der Wohnung

Gärtnern in der Wohnung ist nicht die leichteste Übung. Das Team von Berlin Green will deshalb mit passender Technik unterstützen. Die sogenannten „Green Boxes“ ahmen Sonnenlicht per LED nach, der integrierte Wassersensor überwacht die Feuchtigkeit und erinnert per App ans regelmäßige, aber nicht übermäßige Gießen.

Neben den Pflanzboxen bietet Berlin Green eine breite Auswahl an Samen, im Sweet & Spicy Double Bundle* sind beispielsweise Chillis, Cherrytomaten und eine Blumenmischung enthalten.

