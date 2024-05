Geschenke für Geschäftspartner und Kunden: Kreative Ideen und steuerliche Regeln

Du möchtest dich bei Geschäftspartner:innen und ‑kund:innen für die Zusammenarbeit bedanken oder dich noch einmal ins Gedächtnis rufen? Originelle Ideen und die wichtigsten Tipps rund ums Schenken im Business-Kontext findest du hier.

Geschenke im Business-Kontext: Diese Regeln gelten

Damit das Geschenk an Geschäftspartner:innen nicht nach hinten losgeht, solltest du einige Dinge beachten. Dazu gehören beispielsweise der Preis des Geschenks und die Rahmenbedingungen.

Wann sind Geschenke an Geschäftspartner:innen abzugsfähig?

Das Wichtigste zuerst: Geschenke, die 50 Euro oder weniger kosten, sind für das schenkende Unternehmen die wohl sicherste Bank – sie können nämlich ganz einfach als Betriebsausgabe abgesetzt werden.

Die 50 Euro sind dabei pro Person und Wirtschaftsjahr gerechnet, wer also schon zum Geburtstag für 30 Euro Blumen verschickt, sollte das beim Auswählen der Weihnachtsgoodies im Hinterkopf haben.

Wie teuer dürfen Geschenke für Geschäftspartner sein?

Aber auch Geschenke, die über der Grenze liegen, lassen sich absetzen – unter einer Bedingung: Der Empfänger oder die Empfängerin muss sie beruflich nutzen können (R 4.10 Abs. 2 Satz 4 EStR). Wer also zum Beispiel Fachbücher, technisches Equipment oder eine Softwarelizenz verschenkt, die zum Beruf der beschenkten Person passt, kann durchaus spendabler sein, als die Grenze vermuten lässt.

Gerade bei teureren Geschenken solltest du vor dem Versand oder der Übergabe ein Foto machen und die Rechnung als Nachweis aufheben. Bist du dir nicht sicher, was als Geschenk zählt, frag lieber einmal mehr bei den Steuerprofis deines Vertrauens nach.

Steuern fürs Business-Geschenk: Woran du denken solltest

Damit die Freude der Beschenkten nicht getrübt wird, bietet es sich für schenkende Unternehmen an, alle Geschenke des Jahres „mit 30 Prozent plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer pauschal zu versteuern“, so Steuerexperte Nikolaus Zöllner in einem Blogbeitrag von Haufe. Eigentlich wären nämlich die Empfängerinnen und Empfänger in der Pflicht, ihr Geschenk zu versteuern – ein beigelegter Hinweis auf die übernommene Steuer zeigt, dass du an alles gedacht hast und die Beschenkten sich einfach zurücklehnen können.

Was kann man einem Geschäftspartner schenken?

Noch spannender als das Wie ist bei Geschenken für Geschäftspartner natürlich das Was. Wir haben da mal ein paar originelle Ideen gesammelt. Kurz vorab: Nicht alle vorgestellten Giveaways lassen sich branden, nicht alle sind günstig genug, um sie in großer Stückzahl zu verschenken. Je nach Anzahl der zu beschenkenden Kontakte und der Qualität der Geschäftsbeziehung kann es aber angebracht sein, etwas Besonderes zu schenken – und die Personalisierung lässt sich in dem einen oder anderen Fall auch über eine beigelegte Karte, einen Sticker oder einen QR-Code mit entsprechender Landingpage erreichen.

Der Klassiker neu gedacht: Essbare B2B-Geschenke

Ein schönes Getränk, eine kleine Süßigkeit oder ein Päckchen mit ausgewählten Köstlichkeiten: Essbare Geschenke für Geschäftskunden gehören zu den Klassikern. Dabei müssen es aber nicht immer Schokolade und Wein sein!

Wer sich mit seinem Geschenk von der Konkurrenz abheben will, darf ruhig etwas kreativer sein. Wie wäre es zum Beispiel mit personalisiertem und selbst zusammengestelltem Müsli für Firmenkunden von Mymuesli? Oder mit einer eigens kreierten Gewürzmischung aus dem Konfigurator von Spicebar?

Für Startup-Begeisterte, die etwas mehr Budget zur Hand haben, könnten außerdem die Geschenkboxen von Giveajoy spannend sein.

Staubt garantiert nicht ein: Spenden als Business-Geschenk

Die Idee bei essbaren Geschenken ist ja, dass sie nicht allzu lange auf dem Schreibtisch herumstehen. Und genau für diesen Anspruch gibt es noch eine passende Geschenkvariante: Spenden für den guten Zweck.

Eine große Auswahl an Spendenprojekten gibt es beispielsweise bei der Organisation Oxfam. Wer dort eine Entenfamilie für Menschen in Bangladesch finanziert oder Geld für Saatgut und Werkzeuge in Burkina Faso spendet, bekommt dafür eine weihnachtliche Karte, auf der das jeweilige Projekt erklärt ist. Ähnlich funktioniert das Ganze bei Baumprojekten. Bienenpatenschaften wie die von Mellifera liefern zur Karte oft noch ein Glas Honig mit.

Immer mit dabei: Geschenke für unterwegs

Zugegeben, einen Designpreis gewinnen die Geschenkideen dieser Kategorie vielleicht nicht, dafür sind sie das ganze Jahr ein praktischer Begleiter.

Wenn du weißt, dass dein Geschäftspartner beruflich viel unterwegs ist, könntest du beispielsweise ein gebrandetes Reisebesteck verschenken, das hilft, auf Einwegbesteck zu verzichten.

Auch Verbandszeug mit Firmenbranding kann sich als ziemlich praktisch erweisen: Schließlich müssen Erste-Hilfe-Kästen fürs Auto und Büro regelmäßig ausgetauscht werden, weil ihr Inhalt teilweise mit Ablaufdatum versehen ist.

Tech-Gadgets als Geschenkidee für Geschäftspartner

Wer nach einem Geschenk mit Tech-Bezug sucht, könnte auf eine Powerbank setzen. Ja, die Idee ist nicht komplett neu – aber erfahrungsgemäß haben viele Menschen ihre Powerbank in genau der Tasche verstaut, die sie, wenn der Akku leer ist, gerade nicht dabeihaben. Die ein oder andere Zusatzladung kann da nicht schaden.

Auch Smartphone-Handschuhe sind schon länger gerade zu Weihnachten ein beliebtes Werbegeschenk. Da sie aber zu der Art von Produkten gehören, die man gern einmal verliert, ist ihr Nutzen noch immer verhältnismäßig hoch. Wer besonders anspruchsvolle – und kunsthandwerklich versierte – Personen zu seinen Geschäftskontakten zählt, sollte über das Smartphone-Handschuh-Stickset nachdenken, das von Selekkt angeboten wird: Mit diesem DIY-Kit lassen sich auch die eigenen Lieblingshandschuhe Touchscreen-tauglich machen.

Alternativ bietet sich ein Datenblocker als Geschenk für Geschäftspartner an. Der wird umgangssprachlich gern mal als USB-Kondom bezeichnet und schützt die eigenen Geräte vor Hacking-Angriffen, wenn sie an öffentlichen Ladestationen mit Energie versorgt werden. Bei Giftcampaign gibt es das Ganze direkt im Set: Neben dem Datablocker sind ein Webcam- und ein Audioblocker enthalten.

Eine andere originelle Geschenkidee sind Gadgets zur Reinigung von Laptop, Smartphone oder Tastatur. Neben den klassischen Sets mit Putztuch, Bürstchen und Co. gibt es für die Tastatur die Cyber-Clean-Reinigungsmasse, die durch einfaches Rollen über die Tasten Staub und Dreck einsammelt. Und nebenbei macht das Spielen und Matschen mit der an Flubber (wer kennt noch Flubber?) erinnernden Masse auch einfach Spaß.

Nicht nur die Beziehung pflegen: Kosmetik als B2B-Geschenk

Auch Kosmetikartikel bieten sich als kleine Aufmerksamkeit an. Wie wäre es zum Beispiel mit einem festen Handbalsam von Vanilla Pepper, der nach Grapefruit riecht und in jede Aktentasche und jeden Business-Rucksack passt?

Mit einer Handseife im gebrandeten Spender bringst du deine Marke ans Waschbecken deiner Geschäftspartner. Hübsche Designs dafür bietet zum Beispiel Makeyour.

Sichtbare Präsenz: Besondere Businessgeschenke für Büro oder Homeoffice

Last, but not least ein paar Inspirationen aus der Kategorie dekorative Dinge, die keine langweiligen Staubfänger sind.

Los geht’s mit Pflanzen. Diverse Werbeartikelhersteller haben in ihrem Sortiment Pflanzwürfel, Samenbomben oder Stifte, die Saatgut enthalten. Besonders praktisch sind die Hängegärten von Fairanda: Zusätzlich zur Grußkarte gibt es eine Zuchtgartentüte zum Aufhängen, Erdtabletten und Samen von essbaren Blumen.

Apropos Samen: Die sind auch ein Teil der nächsten Geschenkidee. Allerdings nicht zum Aussähen, sondern als Vogelfutter im Karton-Futterhäuschen von Benefizshoppen. Vor dem Fenster aufgehängt, sorgt das Häuschen gerade im Winter für gefiederten Besuch – der beim Blick aus dem Bürofenster eine willkommene Abwechslung bieten kann.

Für Lichtspiele im Büro oder im Homeffice sorgen die Fenstersticker von Design Geschenke. Sie brechen das Sonnenlicht und zeichnen damit bunte Regenbögen an die Wände – ein faszinierender Effekt, der die Sticker zu einem besonderen Geschenk für Kunden und Geschäftspartner macht.

Was werdet ihr dieses Jahr verschenken? Welche kreative Idee haben wir vergessen? Wir freuen uns über Kommentare!

Letztes Update des Artikels: 15. Mai 2024