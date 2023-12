Geschrumpfter Cybertruck: So sieht das bizarre Minifahrzeug von Tesla aus

Die Tesla-Gigafactory in Austin, Texas. (Foto: University of College / Shutterstock)

Vor der Cybertruck-Auslieferungsveranstaltung erhielten die Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die Gigafactory. Dabei fiel ihnen ein kleines, buggyartiges Fahrzeug auf, das laut dem bekannten Youtuber und Autojournalisten Mat Watson an einen „Buggy zum Herumsausen“ erinnert.

Bilder des Fahrzeugs in der Größe eines Golfbuggys, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, dass es Platz für bis zu sechs Personen bietet und an Personenmover erinnert, die man in Flughafenterminals findet. Ähnlich wie der Cybertruck scheint es ein Außenskelett aus gebogenen Edelstahlplatten zu haben und sogar einen schlanken Lichtbalken an der Vorderseite. Manche Leute bezeichnen das Fahrzeug auch als Cybertruck von Wish.

Was ist die Aufgabe von Teslas Mini-Fahrzeug?

Die Gigafactory in Texas erstreckt sich über eine Fläche von über zehn Millionen Quadratmetern. Um Mitarbeiter effizient durch die weitläufigen Hallen zu befördern, hat Tesla offenbar nun diesen Mini-Cybertruck entwickelt. Die Strecke, die maximal zurückgelegt werden muss, beträgt etwa anderthalb Kilometer. Verständlich, dass ein kompaktes Fortbewegungsmittel bevorzugt wird, statt alles zu Fuß abzulaufen.

Unklar ist, ob Tesla Pläne hat, dieses Miniaturfahrzeug in Massenproduktion zu bringen. Es könnte sich lediglich um eine clevere Lösung handeln, um innerhalb der Fabrik für Mobilität zu sorgen. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dieses Fahrzeug auf den Markt kommt, hat es bereits die Neugier vieler im Netz geweckt. Bleibt nur die Frage, ob Tesla das Fahrzeug aus übrig gebliebenen Cybertruck-Teilen zusammengesetzt hat oder ob es sich um ein eigenständiges Projekt handelt.

