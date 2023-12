Reichweite, Preis und mehr: Teslas Cybertruck ist nicht mehr derselbe wie 2019

Vier Jahre nach der ersten Ankündigung hat Tesla-Chef Elon Musk am 30. November 2023 den Cybertruck in seiner finalen Form präsentiert und die ersten Exemplare an Käufer:innen übergeben. Entsprechend sind jetzt auch die Spezifikationen in allen Details bekannt. Wir haben den Cybertruck von 2019 mit der aktuellen Version verglichen.

Tesla Cybertruck: Kompakter als 2019 angekündigt

Auffällig: Tesla hat tatsächlich an der kantigen Karosserie aus ultrahartem Edelstahl festgehalten. Der Cybertruck 2023 ist aber in allen drei geplanten Antriebsversionen etwas kürzer (5,68 Meter) und niedriger (1,79 Meter) ausgefallen als der 2019 gezeigte Prototyp.

Dafür ist das Gefährt breiter (2,20 Meter, mit eingeklappten Seitenspiegeln) als ursprünglich gedacht. Mehr als bisher angenommen erhalten auch Käufer:innen des als „Cyberbeast“ titulierten Tri-Motor-Cybertrucks – nämlich 845 statt bis zu 800 Pferdestärken.

Cybertruck mit höherer Beschleunigung

Außerdem beschleunigt der Cybertruck 2023 in allen drei Versionen schneller. Cyberbeast etwa schafft es laut Datenblatt in 2,6 Sekunden von 0 auf knapp 100 Kilometer pro Stunde.

Deutlich geringer als versprochen fällt hingegen die Reichweite des Topmodells mit drei Motoren aus. Statt der angekündigten gut 800 Kilometer kommt das Cyberbeast nur 515 Kilometer weit.

Wer ein zusätzliches Batteriepaket auf der Ladefläche mitnimmt, kann die Reichweite immerhin auf 705 Kilometer und in der Allradversion sogar auf 745 Kilometer erhöhen. Dafür ist dann aber auch ein Drittel der Ladefläche futsch und das Gewicht von ohnehin schon rund drei Tonnen steigt weiter an.

Die größte Änderung der 2023er-Version gegenüber der Cybertruck-Ankündigung von 2019 findet sich aber bei den Preisen. Statt 60.900 US-Dollar kostet das Cyberbeast jetzt 99.990 US-Dollar. In der Allradversion werden 79.990 statt 49.900 Dollar fällig.

Preise deutlich höher als gedacht

Die mit einem Motor und Hinterradantrieb ausgerüstete günstigste Cybertruck-Version soll statt 39.900 jetzt 60.990 Dollar kosten, wie The Verge schreibt. Die vergleichsweise günstigen Cybertrucks kommen allerdings auch erst 2025 auf den Markt – statt 2021, wie ursprünglich geplant.

Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass sich bis dahin noch jede Menge an den Spezifikationen ändern kann – sowohl an der Reichweite als auch am Preis.

