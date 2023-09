Warum die Gigaset-Pleite mich überhaupt nicht überrascht

„Sag mal, hast du ein Festnetztelefon?“, fragt mich unsere Chefin vom Dienst – eine Frage, für die sie vor 15 oder 20 Jahren nicht viel mehr als ein irritiertes „Natürlich“ und verwunderte Blicke geerntet hätte.

Und heute? Ja, ich habe ein Festnetztelefon, aber frag mich bitte nicht nach der Nummer, die kann ich nicht auswendig. Und außer meiner Mutter (liebe Grüße!) ruft da eh niemand an. Warum auch? Über mein Smartphone bin ich jederzeit erreichbar – und wie es sich für eine Millennial gehört, telefoniere ich eh nicht gerne. Schreib mir, wenn du was willst.

Insofern dürfte es eigentlich auch niemanden überraschen, dass die Gigaset AG am 19. September 2023 ihre Insolvenz bekannt gegeben hat. Gigaset – das waren diese schnurlosen Festnetztelefone, die noch in den 90ern und den 00ern in so gut wie jedem Haushalt standen.

Das Gigaset war mal ein richtiger Fortschritt

Damals waren sie ein richtiger Fortschritt: Endlich musste man nicht mehr dort telefonieren, wo die Telefonbuchse angebracht war – bei mir zu Hause war das im Flur, und im Winter war es dort ziemlich kalt. Das war vor allem praktisch bei neugierigen Geschwistern und streng geheimen Teenie-Telefonaten. (Damals habe ich noch gerne telefoniert, was war da los?)

Doch dann wurden die Mobiltelefone und die Netzabdeckung langsam immer besser und spätestens als Apple 2007 das erste iPhone vorstellte, nahm der Siegeszug der Smartphones seinen Lauf.

Wo das Gigaset eine Sache konnte – Telefonieren –, waren Smartphones bald Telefon, Kamera, MP3-Player, Navigationsgerät, Notizblock und vieles mehr. In einem Gerät, kleiner und, ja, auch schicker als das gute alte Festnetztelefon.

… und hinkte dann nur noch hinterher

Man versuchte zwar, mitzuhalten – mit Smarthome-Geräten, günstigen Smartphones und kurzen Produktzyklen –, doch als Gigaset damit 2019 um die Ecke kam, war es wohl schon zu spät. Wie Nokia hatte das einst zu den Marktführern gehörende Telekommunikationsunternehmen die Zeichen der Zeit nicht oder nicht rechtzeitig gesehen.

Vielleicht hätte sich Gigaset also früher lösen müssen von diesem „Früher“ – und von denen, die damals die schnurlosen Geräte gekauft haben: unseren Eltern. Für die hat das Unternehmen nämlich auch im Jahr 2023 was im Portfolio: extrastabile Handys „für die ältere Generation“ (sorry, Mama).

