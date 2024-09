Neue Möglichkeit bei Google Analytics 4: Konkurrenz-Analyse wird einfacher

Wie performt mein Unternehmen im Vergleich zu anderen? Um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, hilft künftig ein Blick in Google Analytics 4 (GA4). Auf der Analyse-Plattform gibt es ein neues Feature: Mithilfe von Benchmarking-Daten können Nutzer:innen ihr Unternehmen mit anderen Firmen aus ihrer Branche vergleichen. Eine vergleichbare Funktion gab es im mittlerweile abgeschalteten Google Universal Analytics.

Benchmarking-Daten generieren Unternehmen selbst durch interne Vergleichsverfahren. Übersetzt heißt es so viel wie „Maßstäbe vergleichen“. Beim Benchmarking werden Daten zu verschiedenen Abläufen im Unternehmen – etwa in der Produktion – erhoben, um damit die bestmöglichen Arbeitsweisen zu identifizieren.

Gleichzeitig werden diese Daten in der Konkurrenzanalyse genutzt. So lassen sich Stellen finden, an denen andere besser sind. Google Analytics 4 stellt Nutzer:innen dafür die aggregierten Daten andere Unternehmen zur Verfügung.

Einordnung des eigenen Unternehmens im Vergleich zur Konkurrenz

Bei der neuen GA4-Möglichkeit sehen Nutzer:innen den Medianwert in ihrer Vergleichsgruppe. Ihr eigenes Unternehmen wird im Vergleich mit der eingeordnet: Gehören sie zu den Leadern oder denjenigen, die eher hinten liegen? Aufschluss über langfristige Entwicklungen gibt eine Trendlinie. Die verwendeten Daten werden alle 24 bis 48 Stunden aktualisiert.

Die Vergleichsgruppe können Nutzer:innen angepassen: Zur Verfügung steht eine Einteilung in eine von sieben Trafficvolumenklassen. Dadurch lässt sich laut Google die eigene Property mit der anderer vergleichen, die ein ähnliches Trafficvolumen haben. Auch eine geografische Einteilung ist möglich.

Die Daten in den Benchmarking-Metriken zeigen unter anderem neue Nutzer:innen, die prozentuale Anzahl neuer Sitzungen, die Absprungrate sowie die durchschnittliche Sitzungsdauer angezeigt. Insgesamt liefert das Tool Daten zu Akquisition, Engagement, Kundenbindung und Monetarisierung. Die Namen der Konkurrenz gibt es natürlich nicht zu lesen, Google aggregiert alle Daten in den Vergleichsgruppen. Sie sollen verschlüsselt und geschützt bleiben. Wichtig: Nur wer selbst seine Daten für die Zusammenfassung teilt, kann auf die der anderen zugreifen.

Um generell mit Benchmarking-Daten zu arbeiten, muss der:die Nutzer:in unter „Verwaltung“ in die Kontoeinstellungen gehen. Unter „Konto“ in den „Kontoeinstellungen“ müssen sie das Kästchen Benchmarking aktivieren.

Um die Benchmarking-Berichte zu sehen, gehen Nutzer:innen in die gewünschte Datenansicht und öffnen den Punkt „Berichte“. Über die Zielgruppe wählen sie „Benchmarking“ aus. Möglicherweise ist die Funktion bislang nicht für alle Nutzer:innen verfügbar.

