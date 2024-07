Neue NFC-Funktionen: Dein Smartphone könnte an der Kasse bald nicht nur bezahlen

Kontaktloses Bezahlen ist in Deutschland beliebt. Sechs von zehn Deutschen haben laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal kontaktlos mit der Smartwatch oder dem Smartphone gezahlt. Dabei dürften vor allem Bezahldienste wie Apple Pay und Google Pay zum Einsatz gekommen sein. Bei denen beschränkt sich der Vorgang bislang aufs Bezahlen. In der Wallet-App lässt sich höchstens noch nachvollziehen, was man wann wo gekauft hat.

Bringt Apple Pay bald den digitalen Kassenzettel?

Das könnte sich schon bald ändern. Hoffnung macht das NFC Forum, ein Konsortium, dass sich um die Weiterentwicklung des NFC-Standards kümmert und zu dem neben Apple auch Google gehört. Der NFC-Chip („Near Field Communication“) ist dafür verantwortlich, dass das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone überhaupt funktioniert.

In Zukunft will das Konsortium den Bezahlvorgang um den sogenannten „NFC Multipurpose Tap“ erweitern. Das klingt sehr technisch, ist aber einfach erklärt. Einmal ans Terminal gehalten, könnte das Smartphone künftig gleich mehrere Dinge erledigen. Es wäre zum Beispiel möglich, dass das Kassenterminal beim Bezahlvorgang gleich die Rechnung aufs Smartphone überspielt. Das Ausdrucken des Kassenbons wäre damit endgültig vorbei.

Außerdem ließe sich mit der neuen Technik das Einkaufserlebnis personalisieren. Die Frage nach Treuepunkten könnte sich ebenfalls erübrigen, wenn diese direkt beim Bezahlen übermittelt werden. Genauso könnten sich Rabattcodes automatisch aktivieren oder automatisch der beste Preis berechnet werden, wenn man Reisetickets kauft. Darüber hinaus sei es denkbar, das Geschäfte Produktinformationen übermitteln, etwa zum Recycling.

Vorteile auch für den Einzelhandel

Das NFC Forum sieht hier allerdings nicht nur Vorteile für die Kund:innen, sondern auch für den Einzelhandel. Denn zum personalisierten Einkaufserlebnis gesellt sich die Möglichkeit, „spezifische, zielgerichtete Marketingmitteilungen auszulösen“. Sprich: Für den nächsten Einkauf gibt es schon mal etwas Werbung.

Bis es so weit ist, dürfte es aber noch etwas dauern. Zwar habe das NFC Forum laut Executive Director Mike McCamon bereits Machbarkeitsstudien durchgeführt. „Damit Multi-Purpose Tap sein Potenzial entfalten kann, müssen wir die Bandbreite und Vielfalt der Anwendungsfälle verstehen und detailliert beschreiben“, so McCamon weiter. Nun will man „alle Interessenvertreter der gesamten NFC-Wertschöpfungskette“ dazu ermutigen, zur Entwicklung der Technologie beizutragen.