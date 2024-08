Google besiegelt Ende der Fitbit-Smartwatches – wie es weitergeht

Vor drei Jahren schloss Google die Übernahme von Fitbit ab. Seitdem hat das Unternehmen drei neue Smartwatches unter der eigenen Marke Pixel auf den Markt gebracht – zuletzt die Pixel Watch 3 in zwei Größen. Die Unternehmenstochter Fitbit, die unter anderem für die Modelle Versa und Versa bekannt ist, hat hingegen seit der Ankündigung der Sense 2 und Versa 4 im August 2022 keine neue Smartwatch mehr vorgestellt.

Dass Google Fitbit nicht wegen der Smartwatches, sondern vor allem wegen der Marke, der Plattform und des Know-hows im Bereich Gesundheitstracking übernommen hat, war schon länger klar. All dies ist nun weitgehend in die Pixel-Uhren eingeflossen. Nun hat Google das Ende der Smartwatches von Fitbit offiziell bestätigt. Die Fitbit-Hardware soll es aber weiterhin geben.

Statt Fitbit-Smartwatches: Pixel Watch ist die Zukunft

Wie Sandeep Waraich, Produktmanager der Pixel-Wearables, gegenüber Engadget bestätigte, stellt die Pixel Watch den Smartwatch-Teil des Fitbit-Portfolios dar. Die Zukunft der Hardware unter der Marke Fitbit spiele sich darunter ab: Fitbit konzentriere sich bei der Entwicklung auf „minimalistische, langlebige Tracker“, „für die die Marke zum Synonym geworden ist“.

Die im Vergleich zu Googles Pixel-Uhren langlebigeren Fitbit-Smartwatches Sense 2 und Versa 4 sollen laut Google weiterhin auf dem Markt bleiben: „Die Pixel-Uhren sind unsere nächste Iteration der Smartwatch für Fitbit“.

Inspire ist die Hardware-Zukunft von Fitbit

Was die Fitbit-Tracker angeht, so soll es offenbar weiterhin Modelle wie den Inspire (und womöglich auch den Charge) geben, die Nutzer:innen kaufen würden, wenn „sie etwas Diskretes wollen“, so der Google-Manager. „Sie wollen eine längere Akkulaufzeit, sie wollen ein einfaches Erlebnis und wir sind sehr stolz auf unsere Inspire-Linie.“

Google werde auch weiterhin auf die Marke Fitbit setzen: Sowohl auf den Pixel-Watches als auch auf den Tracking-Gadgets gibt es immer noch die Fitbit-App und Fitbit-Premium, mit denen die Nutzer:innen ihre Gesundheit im Auge behalten können.