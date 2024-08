Pixel Watch 3: Googles Smartwatch behebt endlich ein großes Problem

Die neue Smartwatch-Generation von Google ist da. Wie schon bei der Pixel 9 Pro und 9 Pro XL bietet der Hersteller auch bei der Pixel Watch eine größere Variante an: Neben dem 41-Millimeter-Modell gibt es nun auch eine Variante mit einem 45-Millimeter-Gehäuse. In beiden Varianten bietet die Pixel Watch 3 ein größeres Display, um „mehr Platz für Informationen auf einen Blick“ zu bieten.

Pixel Watch 3: 2 Größen, weniger Bezel

Beim Design ist Google den bisherigen Pixel Watches treu geblieben: Auf den ersten Blick scheint sich außer der zweiten Größe nichts geändert zu haben. Doch der Schein trügt: Denn der imposante Rand um das Display wurde laut Google verkleinert.

Beim 41-Millimeter-Modell konnte Google den Bildschirm um 16 Prozent vergrößern, die 45-Millimeter-Variante hat laut Hersteller ein um 40 Prozent größeres Display als der Vorgänger. Zudem hat Google die Displays verbessert: Die Bildwiederholrate des LTPO-Displays kann zwischen einem und 60 Hertz variieren, während die Watch 2 fix 30 Hertz lieferte. Außerdem ist es mit bis zu 2.000 Nits (Spitzenhelligkeit) heller als das der Pixel Watch 2 (Test), das nur 1.000 Nits erreichte.

Keine Änderungen gibt es beim verbauten Prozessor: Google setzt weiterhin auf den gleichen Snapdragon Wear 5100 Chip, der bereits in der Watch 2 verbaut wurde. Auch der Speicher ist mit zwei Gigabyte RAM und 32 Gigabyte Flash identisch.

Der Energiespeicher des kleinen Modells ist mit 307 Milliamperestunden (mAh) nahezu identisch zum Vorgänger (306 mAh), während die 45-Millimeter-Variante einen 420-mAh-Akku an Bord hat. Mehr als 24 Stunden Laufzeit sind bei beiden mit Always-on-Display nicht drin – es sei denn, man aktiviert den so genannten Extrem-Energiesparmodus, mit dem bis zu 36 Stunden möglich sein sollen. Laut Google soll das neue Uhrenmodell um die 20 Prozent schneller geladen werden.

Neu in den Watches sind ein schnelleres Wi-Fi 6e (802.11 ax) und ein Ultrabreitband-Chip, mit dem die Uhr in manchen Autos als Schlüssel genutzt werden kann. NFC für das kontaktlose Bezahlen per Google Wallet im Supermarkt ist weiterhin an Bord.

Pixel Watch 3: Bekannte Sensoren, neue Funktionen

Bei den Sensoren für das Gesundheitstracking gibt es keine Änderungen gegenüber dem Vorgänger: So ist weiterhin der präzise Mehrweg-Herzfrequenzsensor an Bord, mit dem die Aktivitätszonen-Minuten bis hin zum Tracking der Körperreaktionen und der Herzgesundheit gemessen werden. Außerdem gibt es wie bei der Watch 2 SpO2-Sensoren für die Blutsauerstoffmessung und einen cEDA-Sensor (Continuous Electrodermal Activity), der den Körper auf möglichen Stress oder Aufregung analysiert.

Neu ist hingegen die Möglichkeit, das Lauftraining zu verbessern: Mit der neuen Uhr kann ein individueller Plan erstellt werden, um die eigene Leistung im Auge zu behalten und die Laufroutine zu verbessern. Laufroutine zu verbessern. Laut Google lassen sich beispielsweise Aufwärm- und Abkühlphasen sowie Ziele für Tempo, Herzfrequenz, Zeit und Streckenlänge festlegen.

Während des Laufens trackt die Pixel Watch 3 die Lauftechnik, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Schrittfrequenz und -länge sowie weitere Werte zur Verbesserung des Laufs zu erhalten. In einem neuen Lauf-Dashboard in der Fitbit App werden die in der Woche gelaufenen Kilometer, persönliche Bestzeiten und eine detaillierte Analyse des Lauftrainings angezeigt.

Darüber hinaus soll die Uhr mit den Messwerten „Tagesform“ und „Herz-Kreislauf-Belastung“ dabei helfen, „optimale Trainingsabläufe zu entwickeln“, so der Hersteller. Zudem sei die Berechnung des persönlichen Tagesformindexes präziser.

Neu ist auch ein „Morning Briefing“, das die „wichtigsten Gesundheits- und Fitnessstatistiken“ auf einen Blick zusammenfasst. Es soll zeigen, wie gut man geschlafen hat, wie hoch der Tagesform-Index ist, wie weit man mit dem wöchentlichen Trainingsziel gekommen ist und ob bestimmte Werte wie die Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz oder Sauerstoffsättigung außerhalb des persönlichen Bereichs liegen, so Google.

Abseits der Fitnessfunktionen ist es durch die tiefe Google-Integration möglich, direkt am Handgelenk, auf den Livefeed der Nest-Kameras und -Türklingeln zuzugreifen. Auch als Google-TV-Fernbedieung und zur Navigation mit Offlinekarten von Google Maps kann die Watch genutzt werden. Einige der Funktionen landen sicherlich per Update auf Wear OS 5 auch auf älteren Pixel-Watch-Modellen.

Pixel Watch 3 kostet ab 400 Euro

Die neue Generation der Pixel Watch besteht weiterhin aus einem Aluminiumgehäuse und ist wasser- und staubdicht nach IP68. Ferner bietet Google die Ihren als reine WLAN/Bluetooth-Modelle an, gegen Aufpreis gibt es auch LTE-Varianten. Die Watches mit 41-Millimeter-Gehäuse kosten ab 399 Euro, die 45-Millimeter-Varianten sind ab 449 Euro verfügbar. Marktstart soll der 10. September 2024 sein.

Die Preise im Überblick:

Pixel Watch 3 (41mm):

● €399 (Wi-Fi)

● €499 (LTE)

Pixel Watch 3 (45mm):

● €449 (Wi-Fi)

● €549 (LTE)

