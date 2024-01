Google Chrome soll zum KI-Browser werden und endlich Ordnung in deine Tabs bringen

Google-Chrome-Anwender:innen in den USA dürfen in den nächsten Tagen als erste drei neue KI-Features in ihren Internetbrowsern testen. Das hat Google in einem Blogpost angekündigt. Bei den Funktionen handelt es sich um einen Tab-Organizer, eine generative Bild-KI für individuelles Browser-Design und eine Schreibhilfe zum Verfassen von Texten jeder Art.

Die KI-Features sind mit dem Release der neuesten Chrome-Version (M121) für PC- und Mac-User:innen verfügbar. Wann die Funktionen in Deutschland genutzt werden können, ist noch nicht bekannt. Auch Firmenprofile und Accounts im Bildungswesen sind bislang von der Testphase ausgeschlossen.

Schluss mit Tab-Salat in Chrome: KI-Organizer legt sinnvolle Gruppen an

Wer gerne zig Tabs in seinem Browser geöffnet hat und dabei öfter den Überblick verliert, der dürfte vom Tab-Organizer profitieren. Statt in mühsamer Kleinarbeit Tabs zu sortieren, kann man künftig einfach anhand eines Rechtsklick-Menüs die KI sinnvolle Gruppen anlegen lassen, für die dann sogar Namen oder passende Emojis vorgeschlagen werden.

Wegen der Einfachheit des Vorgangs dürften wahrscheinlich auch Anwender:innen auf das Feature zurückgreifen, die ihre Tabs noch nie zuvor gruppiert haben.

Individuelles Design: Chrome lässt generative KI Themes erstellen

Fans von individuellem Design ihrer Desktop-Anwendungen können sich auf ein generatives Text-zu-Bild-Diffusionsmodell freuen, anhand dessen man eigene Themes für den Chrome-Browser entwerfen kann. Besitzer:innen eines Pixel-8-Smartphones nutzen diese Funktion schon seit vergangenem Jahr, um individuelle Wallpaper zu erstellen.

Laut Google soll man ausgehend von Motiv, Stimmung, visuellem Stil und Farben neue visuelle Stile für die Verschönerung des Internetbrowsers kreieren können. Um die Funktion zu aktivieren, muss man auf der Google-Chrome-Startseite das Menü „Chrome anpassen“ auswählen; dort gibt es dann eine neue Zeile mit dem Namen „Create with AI“ (mit KI erstellen).

Hilfe beim Formulieren: KI kann in Chrome jedes Textfeld ausfüllen

Wer sich schwertut, Texte zu formulieren, oder schlicht zu faul ist, kann sich mit der „Help Me Write“-KI demnächst unter die Arme greifen lassen. Funktionieren soll das Ganze wohl bei jedem beliebigen Textfeld im Browser.

Dazu muss man nur über Rechtsklick das Feature anwählen, ein paar Worte schreiben und schon formuliert die künstliche Intelligenz daraus einen vorzeigbaren, sinngemäßen Text. Laut Google kann man damit zum Beispiel Restaurant-Reviews verfassen, höflich auf Einladungen reagieren oder sich für eine Wohnung bewerben.

Damit die Einstellungen verfügbar sind, muss man sie nach dem Update erst über die Einstellungen aktivieren. Dazu muss man den Menüpunkt „Experimental AI“ auswählen. Google kündigt in seinem Blogpost außerdem an, dieses Jahr noch weitere KI-Funktionen in Chrome zu integrieren – unter anderem das Sprachmodell Gemini.