Google Gemini: Das neue KI-Feature, das sich an dich erinnert – wenn du dafür zahlst

Der ChatGPT-Konkurrent Gemini von Google hat Anfang 2023 sein Debüt gefeiert. Nach einigen Schwierigkeiten, besonders bei der Integration der KI in die Suchmaschine, hat sich Gemini so langsam etabliert. Mittlerweile ist der Chatbot in über 40 Sprachen verfügbar.

Nun stockt Google seine KI noch mit einem neuen Feature auf. Denn Gemini soll sich jetzt an Dinge erinnern können. Genauer gesagt: an die User:innen und ihre Präferenzen. Nutzer:innen können den Chatbot einfach bitten, ihre Interessen und Vorlieben zu merken. Und der wird diese bei der Ausgabe von Empfehlungen berücksichtigen.

Das kann das neue Gemini-Feature

So kann man etwa Gemini sagen, ob man sich vegetarisch erfährt, bestimmte Lebensmittel nicht verträgt oder was für einen Job man hat. Die KI soll dann beim Output diese Antworten berücksichtigen und dann zum Beispiel fleischfreie Rezepte vorschlagen. Die Präferenzen können in den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Gespeicherte Informationen“ angezeigt und bearbeitet werden.

Schon vor einem Monat hat Google das Feature angedeutet. Nutzer:innen sollen in Zukunft „Gemini bitten [können], sich Informationen über deine Interessen und Vorlieben zu merken.“ So sei das Sprachmodell einfacher in den Alltag zu integrieren, so Google.

Das Personalisierungs-Feature ist jedoch nicht für jeden verfügbar. Denn wer individualisierte Empfehlungen von Gemini bekommen möchte, muss die Premium-Version Gemini-Advanced oder das Google One AI Premium-Abo abonniert haben. Das Sprachmodell kostet knapp 22 Euro im Monat und bietet auch Zugriff auf das Gemini KI-Modell 1.5 Pro.

Google merkt jedoch auf seiner Support-Seite an, dass das Modell erst einmal nur auf Englisch verfügbar ist. Außerdem weist das Unternehmen darauf hin, dass das Feature sich am Anfang des Rollouts befindet. Wer die Einstellungen in seiner Gemini-App nicht findet, wird in der Web-App im Browser fündig.

