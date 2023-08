Full-Stack und Multiplattform: Das kann Googles neue KI-Entwicklungsumgebung Project IDX

Google hat eine neue Entwicklungsumgebung namens Project IDX vorgestellt. Dieses Integrated Development Environment (IDE) ist direkt im Browser zugänglich und soll die Entwicklung von Full-Stack-Web und Multiplattform-Apps ermöglichen.

Ein markantes Merkmal von Project IDX ist die Integration eines KI-Assistenten, der in der Lage ist, Codestellen zu erklären oder Vorschläge für Codezeilen zu machen, heißt es in einer Ankündigung.

Der KI-Assistent dient auch als Chatbot, mit dem Nutzer interagieren können, und ermöglicht die intelligente Vervollständigung von Code, um den Entwicklungsprozess effizienter und intuitiver zu gestalten.

Googles IDE basiert auf Visual Studio

Statt die Entwicklungsumgebung von Grund auf zu programmieren, basiert Googles Project IDX auf Visual Studios Open-Source-Code, den das Unternehmen mit Codey, Googles Foundation Model für Programmierarbeiten, verbunden hat.

Codey basiert auf Palm 2 und ist speziell auf die Bedürfnisse von Programmierern zugeschnitten. Project IDX unterstützt die Codesprachen Python und Go, weitere Sprachen sollen in Zukunft folgen. Frameworks wie Angular, Flutter, Next.js, React, Svelte und Vue werden ebenfalls unterstützt.

In der Ankündigung von Google heißt es: „Mit Project IDX untersuchen wir, wie die Innovationen von Google im Bereich KI – einschließlich der Codey- und Palm-2-Modelle, die Studio Bot in Android Studio, Duet in Google Cloud und mehr unterstützen – Ihnen dabei helfen können, Code nicht nur schneller, sondern qualitativ hochwertiger zu schreiben.“

Googles Entwicklungsumgebung ist cloudbasiert

Project IDX ist mehr als nur eine herkömmliche Entwicklungsumgebung; es ist eine cloudbasierte Plattform, die mit Googles Firebase-Hosting arbeitet und es erlaubt, Projekte von GitHub zu implementieren.

Projekte können in der Web-Preview angesehen werden, und bald sollen sogar Emulatoren für iOS und Android integriert werden. Google möchte mit diesen Funktionen die Entwicklung von Multiplattform-Apps einfacher gestalten.

