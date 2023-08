Google: Neue KI-Suche fasst Websites für dich zusammen

Google will User:innen das Verständnis komplexer Texte erleichtern. (Foto: pixinoo/Shutterstock)

Alle wichtigen Infos auf einen Blick – das ist das, was Google seinen Nutzer:innen mit einer neuen Funktion namens „SGE while browsing“ (deutsch: SGE – Search Generative Experience – beim Surfen) bieten will. Die neue Suchfunktion ist KI-basiert und wird laut Engadget gerade getestet.

Und so soll das Ganze funktionieren: Die KI durchsucht besuchte Websites und fasst die Kernaussagen zusammen. Die sollen Nutzer:innen dann unter der Option „KI-generierte Kernpunkte abrufen“ einsehen können.

Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick

Klicken User:innen einen der Punkte an, werden sie direkt zu dem Teil des Textes weitergeleitet, um den es geht. Ein weiterer Service: Unter dem Abschnitt „Auf der Seite erkunden“ werden Fragen aufgelistet, auf die der entsprechende Text Antworten liefert.

Während die KI-Suchfunktion aktuell noch auf die Google-App auf Android und iOS beschränkt ist, soll sie in Kürze auch im Chrome-Browser auf dem Desktop verfügbar sein. Wer die SGE-Suchfunktion nutzen will und sich bisher noch nicht für das Experiment registriert hat, kann sie in den Search Labs selbst aktivieren.

Engadget weist daraufhin, dass die Suchfunktion nicht bei kostenpflichtigen Artikeln funktioniert, die sich hinter einer Paywall befinden.

In Zukunft soll die Recherche noch leichter werden

Schon bald soll es eine weitere Neuerung geben, die noch mehr Vereinfachung verspricht: Beim Fahren des Mauszeigers über bestimmte Wörter sollen den User:innen Definitionen, Bilder oder Diagramme angezeigt werden, die für das Verständnis des Textes wesentlich sind.

Das gelte neben Artikeln in den Themenbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik unter anderem auch für geschichtliche Themen und solche aus der Wirtschaft. Außerdem sollen zusätzliche Funktionen Programmierer:innen dabei helfen, die KI-Ergebnisse schnell zu analysieren und eventuelle Fehler zu identifizieren.

„SGE while browsing“ ist Googles Antwort auf den KI-Copilot von Microsoft, dessen Einführung bereits im Frühjahr angekündigt worden war. Der Copilot liefert ebenfalls Zusammenfassungen von Websites und kann außerdem von Bing Chat generierte Texte und über den Bing Image Creator generierte Bilder ausspucken.

