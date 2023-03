Laut Google Maps: Dieser Kater ist Stettins größte Touristenattraktion

Katzenliebhaber reisen in die Stadt Stettin im Nordwesten Polens, um einen Blick auf Gacek zu erhaschen, einen molligen schwarz-weißen Kater, der zu einer Internetsensation geworden ist.

Gacek liegt manchmal auf einer Decke in einer Holzkiste, die ihm sein Besitzer bereitgestellt hat. Manchmal macht er es sich auch einfach auf dem angrenzenden Gehweg gemütlich. Seit mehr als zehn Jahren streift Gacek nun schon durch die Kaszubska-Straße und ist zu einer wahren Attraktion geworden. Sein Wohnhaus ist bei Google Maps tatsächlich eine der am besten bewerteten Sehenswürdigkeiten der Stadt in Westpommern.

Hauptattraktion der Stadt

Mit zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen hat die Stecknadel „Kot Gacek“, polnisch für „Katze Gacek“, auf der Karte in der Nähe eines Ladens, der Taschen mit dem Gesicht des Katers verkauft, zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Museen, Renaissanceschlösser und Kathedralen hinter sich gelassen.

„Gacek ist die Kim Kardashian der Katzenwelt“, sagte Karolina Nowak, Managerin des offiziellen Tiktok-Kontos für die Region Westpommern, der Nachrichtenagentur Reuters. „Touristen haben erst angefangen, nach ihm zu suchen, weil er im Internet an Popularität gewonnen hat.“

Dem Bericht zufolge gibt es sogar Touristen, die eine Reise nach Stettin nur antraten, um den Kater einmal live zu sehen. Auf seinem Instagram-Account kann Gacek bereits über 20.000 Follower begrüßen.

Gaceks Ruhm ist jedoch auch mit einem Problem verbunden. Immer wieder füttern Touristen den Kater, der die kleinen Snacks natürlich dankend annimmt, jedoch mit steigender Berühmtheit auch schon ein paar Pfunde zugenommen hat. Die Szczecin Society for the Care of Animals fordert Besucher deshalb auf, dass sie, wenn sie Gacek schon Leckereien zukommen lassen wollen, diese in verschlossenen Tüten seinen Besitzern übergeben, damit die den Konsum des Katers kontrollieren können.

