Google Maps mit großer Neuerung für iPhones: So profitieren Autofahrer davon

iPhone-Nutzer:innen bekommen eine hilfreiche Funktion in Google Maps. (Foto: Shutterstock/DenPhotos)

Schon seit 2019 haben Android-Nutzer:innen in Google Maps ein Feature, auf das iPhone-Besitzer:innen bislang nur neidisch sein konnten. Gemeint ist eine Geschwindigkeitsanzeige während der Navigation. Wie Techcrunch nun herausgefunden hat, beginnt der Rollout des Features nun auch weltweit für Google Maps auf iPhones.

So aktiviert und nutzt ihr das Google-Maps-Feature auf iPhones

Um die Geschwindigkeitsanzeige in Google Maps auf eurem iPhone zu aktivieren, wechselt in die Navigations-App und tippt auf euer Profilbild. Unter „Einstellungen“ ruft ihr zunächst das Untermenü „Navigationseinstellungen“ auf. Sucht dort nach dem Eintrag „Optionen für Kraftfahrzeuge“. In diesem neuen Abschnitt könnt ihr jetzt die beiden Optionen „Tachometer“ und „Höchstgeschwindigkeit“ für euer iPhone aktivieren.

Die Option wurde in einigen Teilen der Welt bereits vor fünf Jahren für Android-Nutzer:innen ausgerollt. In Deutschland steht sie auf Android-Geräten seit 2023 zur Verfügung.

Seht ihr die Option bisher nicht auf eurem iPhone, aktualisiert die App. Ist kein Update verfügbar, bekommt ihr die neue Funktion wohl mit einer späteren Welle. Die sollte aber nicht allzu lang auf sich warten lassen. Schaut am besten nach wenigen Tagen noch einmal nach, ob die neue Funktion von Google Maps verfügbar ist.

Sind die beiden Optionen angeschaltet, bekommt ihr bei der Navigation unten links eure aktuelle Geschwindigkeit sowie die Höchstgeschwindigkeit für die Straße angezeigt, auf der ihr euch gerade befindet. Je nachdem, wie schnell ihr fahrt und damit auch die Höchstgeschwindigkeit überschreitet, verändert sich die Farbe der Geschwindigkeitsanzeige. So sollt ihr gewarnt werden, falls ihr zu schnell seid. Ihr könnt die Anzeige auch während der Navigation schnell abschalten, indem ihr einfach auf die neuen Symbole unten links tippt.

Allerdings betont Google, dass es sich hierbei nur um eine Anzeige zu Informationszwecken handelt. iPhone-Nutzer:innen sollten sich nicht komplett darauf verlassen. Die Anzeige könnte durch externe Faktoren beeinflusst werden und deshalb nicht eure eigentliche Geschwindigkeit anzeigen. Google rät deswegen, weiterhin die Geschwindigkeitsanzeige eures Autos im Blick zu behalten.

iPhone-Funktionen, die ihr vermutlich noch nicht kennt

