Google Maps plant jetzt auch Routen mit Schnellladestationen für Elektroautos

E-Automobilist:innen müssen ihre Reisen etwas aufwendiger planen als jene mit Verbrennerfahrzeugen. Denn, während es eine Tankstelle an gefühlt jeder Ecke gibt, sieht das mit Schnellladestationen für Stromer gänzlich anders aus. Sobald eine Reise über mehr als 250 Kilometer geht, müssen Ladestopps geplant werden – jedenfalls bei den allermeisten Vollstromern.

Routenplanung unter Berücksichtigung notwendiger Ladestopps

Dafür gibt es bereits Apps, allen voran der A Better Route Planer (ABRP), der allerdings kostenpflichtig ist, wenn man ihn vollumfänglich nutzen will. Eine ähnliche Funktion wird es demnächst auch in Google Maps geben. Das hat das Unternehmen in einem Blogpost bekannt gegeben.

Google verspricht, bei Reisen automatisch erforderliche Ladestopps – basierend auf dem Akkustand – zu berücksichtigen. Diese Stopps sollen dann ebenfalls entlang der Route eingeplant werden, sodass ihr keine Zeit verschwenden müsst, um nach Ladestationen zu suchen.

Zudem sollen Ladestationen mit deutlich mehr Informationen in Maps angezeigt werden. Google schreibt: „Um Nutzer:innen die Schnitzeljagd bei der Suche nach Ladestationen zu ersparen, werden wir KI-gestützte Zusammenfassungen in Google Maps anzeigen, die den spezifischen Standort von Ladestationen besser beschreiben und auf hilfreichen Informationen aus Bewertungen basieren.“

Detailliertere Informationen zu den Ladestationen

So soll etwa auf dem Weg zu einer Ladestation eine detaillierte Beschreibung – wie „Fahren Sie in die Tiefgarage und folgen Sie den Schildern zum Ausgang. Biegen Sie kurz vor der Ausfahrt rechts ab.“ – angezeigt werden. Diese Informationen basieren auf der Vielzahl an Bewertungen, die jeden Tag in Google Maps veröffentlicht werden.

Maps wird euch künftig dazu auffordern, Ladestationen zu bewerten und zusätzliche Details über eure Erfahrung zu teilen, etwa welchen Steckertyp ihr benutzt und wie lange ihr gewartet habt. Ebenso unterstützt euch Maps dabei, Ladestationen zu finden, indem sie schlicht auf der Karte mit angezeigt werden. Hierbei werden Informationen wie Echtzeit-Verfügbarkeit der Ladesäule und Ladegeschwindigkeit angezeigt.

Auch Routen mit mehreren Stopps planbar

Besonders nützlich: Maps wird auch Routen mit mehreren Stopps unterstützen und entsprechend Vorschläge für Ladestopps einblenden. Reisende dürften sich dafür interessieren, dass sie über google.com/travel einen neuen Filter für E-Fahrzeuge finden, mit dem Hotels gefunden werden, die eine Ladestation vor Ort anbieten.

Zwei Haken gibt es. Zum einen werden die Features „in den kommenden Monaten“ ausgerollt. Zum anderen kommen sie zunächst nur für Autos mit integrierten Google Apps und Services.

