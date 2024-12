Google: So kannst du personalisierte Websuchen jetzt einfacher abschalten

Wer die Google-Suchmaschine verwendet, bekommt immer wieder personalisierte Suchergebnisse angezeigt. Die Personalisierung erfolgt anhand von Informationen wie etwa dem Suchverlauf. Sie soll laut Google dazu führen, dass die angezeigten Ergebnisse hilfreicher für die jeweiligen Suchenden sind.

So funktioniert die Personalisierung

Diese Personalisierung kann sich auch auf die Reihenfolge auswirken, in der bestimmte Inhalte angezeigt werden. Konkret bedeutet das, dass beispielsweise Nutzer:innen, die gerne Videoinhalte konsumieren, womöglich Video-Ergebnisse oberhalb von Weblinks angezeigt bekommen, teilt Google in einer Support-Meldung mit.

Jetzt macht Google es seinen Nutzer:innen einfacher, personalisierte Suchergebnisse abzuschalten. Und zwar über eine Option, die laut Search Engine Roundtable manchmal am Ende der Ergebnisseite angezeigt wird.

„Ohne Personalisierung versuchen“-Schaltfläche macht es möglich

Wer auf den Link zu „Ohne Personalisierung versuchen“ klickt, bekommt eine neue Seite ohne personalisierte Ergebnisse angezeigt.

„Diese Änderung macht es für die Benutzer einfacher, besser zu verstehen, ob ihre Ergebnisse personalisiert wurden“, teilte Google-Sprecher Ned Adriance in einer Erklärung mit. „Sie bietet ihnen außerdem die Möglichkeit, nicht personalisierte Ergebnisse zu entdecken.“ Das Spektrum an Informationen, das den Suchenden dadurch eröffnet wird, könnte sich so vergrößern.

So bekommst du dauerhaft nicht-personalisierte Suchergebnisse

Adriance erklärte auch, dass das Klicken auf den „Ohne Personalisierung versuchen“-Link lediglich eine vorübergehende Aktion sei. Die Personalisierungseinstellungen werden mit diesem Klick also nicht dauerhaft geändert. Bei der nächsten Websuche, werden wieder personalisierte Ergebnisse angezeigt.

Nutzer:innen, die dauerhaft nicht-personalisierte Suchergebnisse bekommen möchten, haben laut Caschys Blog zwei Möglichkeiten: Entweder sie deaktivieren die Personalisierung in ihren Google-Kontoeinstellungen oder sie hängen ans Ende ihrer jeweiligen Such-URL den Parameter „&pws=0“.

