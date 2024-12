Whatsapp könnt ihr auch über Google Gemini nutzen: So funktioniert es

Mit Googles Chatbot Gemini könnt ihr von Haus aus schon viel machen. Der KI-Helfer kann für euch etwa das Internet durchsuchen, Texte zusammenfassen, E-Mails schreiben oder Sprachen übersetzen. Dank der sogenannten Extensions ist Gemini mittlerweile auch dazu in der Lage, mit einigen Apps und Diensten zu interagieren. So ist es möglich, Spotify über den Chatbot zu steuern. Dasselbe funktioniert jetzt auch mit Whatsapp, wie Google in einem Support-Dokument verrät. Künftig könnt ihr über Gemini Nachrichten verfassen, versenden und Anrufe über den Meta-Messenger tätigen – wenn ihr die nötigen Voraussetzungen erfüllt.

Anzeige Anzeige

Whatsapp-Nachrichten mit Gemini versenden

Zunächst die Basics: Ihr braucht sowohl die Whatsapp- als auch die Gemini-App. Außerdem funktioniert die Extension derzeit nur auf Android-Smartphones und -Tablets, nicht aber auf dem iPhone. Weil die Erweiterung derzeit nur auf Englisch verfügbar ist, müsst ihr also die Sprache in der Gemini-App umstellen. Danach startet ihr die App neu und die Erweiterung sollte automatisch aktiviert sein. Falls nicht, tippt auf euer Profilbild und dort auf den Extensions-Eintrag. Hier solltet ihr Whatsapp manuell aktivieren können. Wichtig: Google weist darauf hin, dass Nachrichten, die ihr mit Gemini erstellt, nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.

Um eine Nachricht per Prompt an einen Kontakt zu verschicken, tippt ihr einfach „Send a Whatsapp Message to“ als Prompt in die Maske ein und schließt mit dem jeweiligen Kontaktnamen. Folgt dann den Anweisungen. Natürlich kann euch der Bot auch beim Verfassen von etwa Glückwünschen unterstützen.

Anzeige Anzeige

Um einen Anruf zu tätigen, schreibt ihr „Call“. Laut Google kann es helfen, „@Whatsapp“ an den Anfang des Prompt zu schreiben, um Gemini klarzumachen, dass ihr eine Nachricht über den Meta-Messenger verschicken wollt. Für folgende Botschaften ist das nicht mehr nötig. Gemini greift standardmäßig auf die zuletzt verwendete Extension zum Nachrichtenversand zurück.

Allerdings kennt die Zusammenarbeit zwischen beiden Apps auch Grenzen. Gemini kann etwa keine Nachrichten vorlesen oder zusammenfassen. Außerdem könnt ihr über den Chatbot weder Bilder noch Audiodateien oder Videos versenden.

Anzeige Anzeige

Auch Google Messages bekommt eine Erweiterung

Im gleichen Zug ermöglicht es Google, Nachrichten für Google Messages über Gemini zu verfassen. Dazu tippt ihr ein „@Messages“ vor den Prompt. Zudem könnt ihr die Telefon-App mit dem Chatbot verknüpfen und per Prompt Sprachanrufe initiieren. Dabei kann Gemini nicht nur auf Kontakte zurückgreifen, sondern auf Wunsch etwa das nächstgelegene Restaurant anrufen. Wisst ihr gar nicht, welches das ist, habt ihr sogar Chancen auf eine kulinarische Überraschung.

Funktioniert Whatsapp bei euch noch nicht? Das könnte daran liegen, dass Google die Funktion erst nach und nach freischaltet, wie 9 to 5 Google berichtet. Es kann also auch etwas dauern, bis ihr Whatsapp-Nachrichten über Googles Chatbot verschicken könnt.

Anzeige Anzeige

Googles KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema