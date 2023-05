Google will mit KI-Chat und Videoclips „menschlicher“ werden

KI verändert alles: Bei Google wird die Websuche in Zukunft wohl ganz anders aussehen als bisher. (Symbolbild: Rafapress/Shutterstock)

Google kämpft weiter um seine Vorherrschaft auf dem Suchmaschinenmarkt. Wie das Wall Street Journal berichtet, ist geplant, die Websuche „visueller, vereinfachter, persönlicher und menschlicher“ zu machen. Das Magazin beruft sich dabei auf interne Dokumente und Insider-Stimmen.

Statt des üblichen Formats der „zehn blauen Links“, das Google bisher als Ergebnis ausgespuckt hat, will das Unternehmen eine ganz neue Erfahrung anbieten. Als Teil davon wolle man Videos und „menschlichere Stimmen“ in die Anzeige integrieren – was auch immer das im Klartext bedeuten soll. Sicher scheint nur, dass Konversationen mit einem KI-Chatbot Teil der neuen Suchfunktion sein werden.

Im Fokus der Umgestaltung stünden als Zielgruppe vor allem junge Menschen weltweit. Besonders Suchanfragen, die nicht so einfach mit dem bisherigen System der „zehn blauen Links“ beantwortet werden konnten, sollen jetzt gute Ergebnisse liefern.

Google unter Druck: Erstmals echte Konkurrenz bei Websuche

Googles plötzliche Bemühungen zur Veränderung gehen sicher darauf zurück, dass der Konzern seine Vormachtstellung als Betreiber der Standardwebsuche schlechthin seit Langem zum ersten Mal ernsthaft gefährdet sieht.

Seit Microsoft den Chatbot ChatGPT in die hauseigene Suchmaschine Bing integriert hat, sieht sich das Unternehmen enormem Druck ausgeliefert, bei den rasend schnellen aktuellen Entwicklungen mithalten zu müssen – zumal sich Googles erste KI-Gehversuche mit Bard als fehlerhaftes Fiasko herausgestellt haben.

Namhafte Unternehmen wie Samsung haben bereits Überlegungen angestellt, Bing zur Standardsuchmaschine auf ihren Geräten zu machen. Für Google wäre das eine Katastrophe.

Expert:innen gehen davon aus, dass Google bei seiner Entwicklerkonferenz kommende Woche bereits neue Features vorstellen wird. Zentral werden wohl Konversationen mit der neuen KI Magi sein, die fester Bestandteil der Suchmaschine werden soll. Google selbst hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.

