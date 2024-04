Google-CEO erklärt, wie er sich die Suche in 10 Jahren vorstellt

Wird Künstliche Intelligenz bald die Suchmaschinen, wie wir sie kennen, überflüssig machen? Diese Frage treibt in der Branche viele Player um – von Publishern bis SEO-Epert:innen. Und natürlich Sundar Pichai, den CEO des Suchmaschinenmachers schlechthin: Google.

In einem Interview beim Business, Government & Society Forum der Universität Stanford wurde Sundar Pichai gefragt, wie er sich die Zukunft der Websuche in zehn Jahren vorstellt.

„Nur die Technologie ändert sich“

Pichais Antwort fällt beruhigend aus. Er glaubt nicht, dass sich bei den Suchbedürfnissen und Gewohnheiten der User:innen viel ändern wird. „Nur die Technologie ändert sich“, meint der Chef von Google und dem Mutterunternehmen Alphabet.

Pichai nimmt an, dass Nutzer:innen sich nicht auf die Antwort eines einzigen Chatbots wie etwa ChatGPT verlassen werden. „Sie wollen auch den Reichtum und die Vielfalt dessen, was es da draußen in der Welt gibt“, meint der 51-Jährige. Die verschiedenen Quellen, die Google und andere Suchmaschinen haben für ihn weiter eine wichtige Bedeutung. Sie sorgen für den CEO für ein „Gleichgewicht“.

Google hat sich in den letzten Jahren immer verändert

Die Technologie, mit der Google und Co. über die letzten Jahrzehnte Suchergebnisse bereitstellen, habe sich im Übrigen immer geändert. Vor 15 Jahre haben die Suchresultate nur aus Text und „zehn blauen Links“ bestanden, erinnert Pichai. Dann kamen irgendwann Bilder und Videos dazu und schließlich die Beantwortung von Fragen.

Google von KI nicht kalt erwischt

Der Aufstieg von Künstlicher Intelligenz habe Google nicht kalt erwischt, so Sundar Pachai. Vielmehr habe man schon 2016 die Zeichen der Zeit erkannt und das Umfeld für KI bereitgestellt. Er erwähnt als Beispiel die Cloud Tensor Processing Units (TPU). Google bezeichnet die TPU als „KI-Beschleuniger, die für das Training und die Inferenz großer AI-Modelle optimiert sind“.

Mittlerweile setzt Google aktiv auf Künstliche Intelligenz, als Reaktion auf die Implementierung von ChatGPT in die Suchmaschine Bing des Konkurrenten Microsoft. Vor einem Jahr ist das „Experiment“ Search Generative Experience (SGE) gestartet. Bisher ist es nur außerhalb Europas für Nutzer:innen der Google-App Search Labs verwendbar. Gerade hat aber eine Testphase in Großbritannien begonnen.

KI als „natürliche Fortsetzung“

Bei SGE wird über den gewohnten Suchergebnissen die Beantwortung einer Frage im Stil von ChatGPT und Co. angeboten, aber auch Kontext durch weiterführende Links gegeben. Als Chatbot will Sundar Pachai SGE aber nicht verstanden wissen.

Die Integration von KI in Google ist für den CEO eine „natürliche Fortsetzung“ der bisherigen Entwicklung der Suchmaschine – und nicht seine Ersetzung. Wie man dabei das „breite Spektrum an Ansichten repräsentiert, die von Menschen auf der ganzen Welt vertreten werden“, sei dabei die größte Herausforderung.

