Googles Web-Search klingt nach nichts Neuem – könnte aber die beste Option seit langer Zeit sein

Websuche: Ist das nicht das, was Google immer macht? (Bild: Google/ t3n)

Wer in den Browser guckt, hat vielleicht schon Googles neues Feature entdeckt: die Websuche. Hä? Ist das nicht das, was Google schon die ganze Zeit gemacht hat? Nicht ganz.

Die optionale Einstellung filtert fast alle anderen Inhalte heraus, die Google in die Suchergebnisse packt. Das bedeutet keine Shopping-Angebote, News oder verwandte Suchfragen.

Gegenüber The Verge bestätigt Google, dass auch die neuen KI-Übersichten nicht Teil der Websuche sind. So wird die Funktion auch ein bisschen zur KI-Alternative. Übrig bleiben nämlich nur Links und Text.

Vintage Google ist zurück

Damit bekommt die Suchmaschine ihr klassisches Look and Feel aus den Anfangszeiten. Und das kann hilfreich sein, wenn man wirklich relevante Inhalte sucht. Googelt man beispielsweise „Bestes Smartphone“, zeigt die Suchmaschine normalerweise große Produktfotos an. Etwas weiter drunter werden „Weitere Fragen“ vorgestellt.

Im Gegensatz dazu ist bei der Websuche das Ganze etwas aufgeräumter. Hier werden sofort Artikel angezeigt, die die Frage nach dem vermeintlich besten Smartphone beantworten sollen.

Bei anderen Fragen hindert die Websuche dagegen eher, als dass sie hilft. Fragt man Google beispielsweise „Wer hat OpenAI gegründet?“, zeigt die Web-Suche als erstes die Wikipedia-Seite des Unternehmens an – die wirkliche Antwort versteckt sich irgendwo hinter den Links. Bei der gewöhnlichen Google-Suche wird das Ergebnis sofort klar. Google markiert sogar den Abschnitt des Wikipedia-Artikels, in dem die Antwort steht.

So kannst du die Websuche nutzen

Auch Danny Sullivan, der bei Google mit für die Suchmaschine verantwortlich ist, träumt schon seit Jahren von dem Feature:

Noch ist die Websuche allerdings etwas versteckt: Nutzer:innen müssen erst auf den „Mehr“-Button klicken, um die Google-Suche nach Web-Ergebnissen zu filtern.

Auf Smartphones fehlt das Feature bislang sogar ganz. Jedoch sollte, wie bei jedem Rollout eines neuen Features, hier die Funktion früher oder später auch erscheinen. Bis dahin muss man sich leider noch gedulden.

