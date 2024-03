Großer Steam-Sale: 5 Geheimtipps, die wir euch ans Herz legen wollen

Bis zum 21. März 2024 um 18 Uhr findet ein großer Steam-Sale statt. Wie üblich gibt es zahlreiche AAA-Titel und Gaming-Blockbuster, die stark im Preis reduziert sind. Da ihr diese sicherlich auf dem Schirm habt, zeigen wir euch stattdessen die kleinen Geheimtipps – wenig bekannte Spiele, mit denen ihr viel Freude haben werdet.

Die Preise der hier vorgestellten Games befinden sich dank des Sales auf ihrem niedrigsten Stand seit Release. Heißt: Möchtet ihr zuschlagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf gekommen.

Deceive Inc.

Ein Mehrspieler-Shooter mit einem Twist. Denn in Deceive Inc. gilt es nicht unbedingt, die schnellsten Reaktionen zu haben. Stattdessen müsst ihr euch als Agenten unbemerkt unter die NPCs mischen, um nicht ins Visier der anderen Spieler:innen geraten.

Nutzt eure Hightech-Gadgets, um eure Kontrahent:innen in die Irre zu führen und siegreich mit den Geheimakten das Einsatzgebiet zu verlassen.

Death’s Door

Eine Krähe hat’s nicht leicht: Eigentlich ist der gefiederte Protagonist von Death’s Door damit betraut, die Seelen der Toten ins Jenseits zu führen.

Als aber eine der Seelen gestohlen wird, muss er sich in die bislang unbekannte Welt des Diebes begeben, in der fiese Monster lauern, die weit über ihre normale Lebenszeit hinaus weiterexistieren.

Stray

Tierisch geht es auch in unserem nächsten Tipp weiter. In Stray spielt ihr eine Katze, die in einer neonbeleuchteten Cyberpunk-Welt von ihrer Familie getrennt worden ist.

Auf dem Weg zurück trefft ihr auf kuriose Robotergestalten, vergessene Zivilisationen und zahlreiche Gefahren. Doch zum Glück gibt es auch Freund:innen, die euch den Weg weisen wollen.

Solasta: Crown of the Magister

Habt ihr Baldur’s Gate 3 schon komplett erkundet? Solasta: Crown of the Magister gibt euch einen weiteren D&D-Kick. Das Rollenspiel basiert auf dem Grundregelwerk SRD 5.1, ist ebenfalls rundenbasiert und bietet viele Freiheiten bei der Charaktererstellung.

Wer möchte, kann sich sogar noch einige Zusatzinhalte im Steam-Sale schnappen, die weitere Klassen, Fertigkeiten und Rassen hinzufügen.

Two Point Hospital

Liegen euch Aufbau- und Management-Games? Dann ist Two Point Hospital die richtige Wahl. Hier baut in ihr in immer schwieriger werdenden Szenarien ein Krankenhaus auf, sorgt euch um die Nöte der Belegschaft und heilt kuriose Krankheiten wie etwa „Topfschmerzen“, indem ihr den Patient:innen mit einem Riesenmagneten besagten Topf vom Kopf zieht.

Mehr zu diesem Thema Management