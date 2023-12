News Artikel merken

GTA 5: Hacker veröffentlichen Quellcode

Am Weihnachtsabend haben Lapsus$-Hacker:innen den Quellcode von Grand Theft Auto 5 (GTA 5) veröffentlicht. In den Dateien fand sich auch ein Gruß an den verantwortlichen Hacker, der dauerhaft in einer Klinik untergebracht ist.