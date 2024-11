GTA 6: Fans wollen den nächsten Trailer anhand des Mondes vorhersagen – das ist der Grund

Wann gibt es endlich weitere Informationen zu Grand Theft Auto 6? Diese Frage stellen sich die vielen GTA-Fans seit Dezember 2023, als der erste offizielle Trailer für das beliebte Videospiel veröffentlicht wurde.

Ist der Mond der Schlüssel zum Geheimnis?

Wie sehr die GTA-Community danach lechzt, wird anhand der neuesten Theorie deutlich, die unter den Fans kursiert. Im Mittelpunkt steht dabei der Mond. Klingt kurios? Dann lösen wir es gerne auf.

Anfang November veröffentlichte der GTA-Entwickler Rockstar Games einen Tweet zu einem GTA Online Community Update, auf dem ein Mann nachts auf der Kühlhaube eines Auto sitzt und auf ein großes Gebäude schaut. Besondere Aufmerksamkeit von den GTA-Fans bekam auf dem Bild allerdings der Mond – und zwar seine Form.

Tom-Petty-Song aus dem Album „Full Moon Fever“ auch ein Hinweis?

Was bei einem flüchtigen Blick auf das Bild banal erscheinen kann, triggerte einen GTA6-Fan. Auf Reddit wies er darauf hin, dass der Mond auf dem Screenshot in seiner abnehmenden Dreiviertelphase zu sehen ist. Der nächste Zeitpunkt, an dem das wieder der Fall sein wird, ist der 22. November.

Die Theorie, dass Rockstar Games an diesem Tag etwas veröffentlichen wird, verbreitete sich dann schnell in der GTA-Community. Die Mond-Theorie bekam auch deshalb mehr Gewicht, weil ein Fan auf Twitter daran erinnerte, dass der erste Trailer einen Song von Tom Petty aus dem Album „Full Moon Fever“ enthielt, berichtet Kotaku.

Die Mond-Theorie war schon einmal erfolgreich

Vor allem findet die Mond-Theorie in der GTA-Community aber so viel Beachtung, weil sie bereits vor einem Jahr erfolgreich angewandt worden war. Zwei Monate vor der Ankündigung des ersten GTA 6-Trailers teilte Rockstar Games ein Bild mit dem Mond in einer Phase, die am 1. Dezember 2023 eintraf. Und just an jenem Tag gab der Entwickler bekannt, dass am 5. Dezember der erste Trailer erscheinen würde. Mal schauen, ob dieses Mal wieder der Mond der entscheidende Hinweisgeber ist.

Die wahrscheinlich wichtigste Nachricht bekam die GTA-Community vor wenigen Tagen, als Rockstar Games laut der Frankfurter Rundschau vor Investoren bestätigte, dass GTA 6 im Herbst 2025 auf den Markt kommen wird. Spätestens dann können sich alle Zocker:innen auf die Details im Spiel selbst konzentrieren.

