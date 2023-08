News Artikel merken

Hacker:innen nutzen Winrar-Schwachstelle aus, um Krypto-Anleger:innen zu bestehlen

Schon seit April dieses Jahres nutzen Hacker:innen offenbar eine Schwachstelle in Winrar aus, um Malware in Archivdaten zu verstecken. Damit knackten sie Konten in Handelsforen.

Von Sebastian Milpetz