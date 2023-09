Vor Halloween: iPhone-15-Nutzer können wohl bald Resident Evil Village spielen

Apple will mit Capcoms Resident Evil Village demonstrieren, dass das iPhone 15 Pro durchaus fähig ist, aktuelle Konsolenspiele flüssig darzustellen. Dabei haben wir jetzt endlich einen Erscheinungstermin für das Spiel auf den neuen Apple-Smartphones, auch wenn Capcom die News ziemlich unauffällig veröffentlicht hat.

Statt einer großen Ankündigung hat das Unternehmen einfach das Erscheinungsdatum auf der Produktseite für Resident Evil Village aktualisiert. Laut der Website soll Resident Evil Village am 30. Oktober dieses Jahres für iPhone und iPad erscheinen.

Nur auf den leistungsfähigsten iPhones verfügbar

Nach dem Release wird das Horrorspiel jedoch nicht für jedes iPhone verfügbar sein. Nur die Besitzer der leistungsstärkeren Modelle, dem iPhone 15 Pro und Pro Max, kommen in den Genuss des Spiels. Auch iPad-User mit einem M1- oder M2-Chip dürfen mitzocken.

Die Mac-Version des Spiels ist schon im App-Store erhältlich und kostet 29,99 Euro. Ob die iPhone-Version zum gleichen Preis angeboten wird, steht noch in den Sternen.

Laut Gematsu soll das Spiel am 30. Oktober in Japan für iPhone und iPad auf den Markt kommen, was darauf hindeuten könnte, dass dieses Datum global gilt. Offiziell bestätigt wurde das jedoch noch nicht.

Resident-Evil-4-Remake soll ebenfalls für Apple-Fans kommen

Neben Resident Evil Village ist auch das Remake von Resident Evil 4 für iPhone, iPad und Mac in der Pipeline. Obwohl es ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen soll, fehlt bisher ein konkretes Datum.

Derweil gibt’s schon Kritik von den Fans: Einige beklagen, dass das Remake zu „woke“ sei. Die Vorwürfe reichen von politischer Korrektheit bis hin zu dem Fehlen von sexistischen Äußerungen von Leon oder fehlenden Unterwäscheszenen von Ashley.

Apple-Nutzer werden bald die Möglichkeit haben, sich selbst ein Bild von den Änderungen zu machen.

