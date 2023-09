Klimaschutz in Jogginghose und die Rückkehr zweier Kulthits

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Wie das Homeoffice unserem Klima hilft

Eine Studie der Cornell-Universität und von Microsoft zeigt, dass Homeoffice bis zu 54 Prozent der Treibhausgasemissionen einsparen kann im Vergleich zur Arbeit im Büro. Hybridmodelle sind hingegen weniger effektiv, denn einzelne Homeoffice-Tage führen nur zu vergleichsweise geringen Emissionseinsparungen. Einen Nachteil hat die dauerhafte Remote-Arbeit laut Studie aber trotzdem. Denn wer mehr im Homeoffice arbeitet, der verreist laut der Untersuchung privat häufiger.

Microsoft bringt zwei absolute Kulthits zurück

Microsoft hat unabsichtlich die Pläne für Neuauflagen von zwei Kultspielen enthüllt, darunter The Elder Scrolls IV: Oblivion und Fallout 3. Diese Informationen kamen durch einen Leak von Microsoft-Dokumenten im Rahmen des FTC-Rechtsstreits ans Licht. Die Neuauflage von Oblivion soll mit moderner Technologie und verbesserter Grafik aufwarten und war ursprünglich bereits für 2022 geplant, während das Remake von Fallout 3 für das Jahr 2024 anvisiert wird. Neben diesen Remakes wurden auch weitere unangekündigte Spiele wie Doom Year Zero in den Dokumenten erwähnt.

Anzeige Anzeige

Nasa gelingt ungewöhnlicher Blick auf die Sonne

Die Parker Solar Probe ist kürzlich durch eine riesige Sonneneruption navigiert und hat dabei beeindruckende Bilder gemacht. Diese Aufnahmen könnten eine 20 Jahre alte Theorie bestätigen, die besagt, dass Sonneneruptionen interplanetaren Staub auf ihrem Weg entfernen. Die Entdeckungen könnten für die Vorhersage von Weltraumwetter relevant sein, da sie zeigen, wie Staub die Form und die Geschwindigkeit von Sonneneruptionen beeinflusst. Die Sonde wird in den nächsten Jahren noch weitere Male nah an der Sonne vorbeifliegen, und Wissenschaftler hoffen, noch mehr zu erfahren.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema Homeoffice Microsoft NASA