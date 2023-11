Hommage an das SGH-E700: Samsung kündigt Galaxy Flip 5 Retro an

So sieht die Front des neuen Galaxy Z Flip 5 Retro aus. (Foto: Samsung)

Wie Samsung am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt ab, ist das Galaxy Z Flip5 Retro, eine Limited Edition des Galaxy Z Flip5, ab sofort in Korea, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Australien erhältlich. Wir warnen dich vor: Leicht möglich, dass du beim Anblick des neuen Klapphandys nostalgisch wirst!

Ein Hauch Retro-Feeling: Samsungs beliebtes Klapphandy ließ sich einfach öffnen und wieder schließen – und wurde nicht selten aus Langeweile ständig auf- und zugeklappt.

Das SGH-E700 war das erste Samsung-Mobiltelefon mit einer integrierten Antenne und verfügte über ein Farbdisplay, was zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war. Schließlich kam es 2003 – vor über 20 (!) Jahren – auf den Markt. Damals hatten die meisten Mobiltelefone noch Monochrom-Displays.

Das SGH-E700 verfügte über eine integrierte VGA-Kamera auf der Rückseite, mit der Benutzer:innen Fotos aufnehmen und sogar Videos aufzeichnen konnten. Obwohl die Bildqualität im Vergleich zu den heutigen Smartphones ein Witz war, handelte es sich damals um eine Funktion, die gefeiert wurde.

Galaxy Z Flip5 Retro wurde vom SGH-E700 inspiriert

Mehr als zehn Millionen Mal wurde der beliebte Falter von Samsung verkauft. Nun erlebt das Klapphandy mit dem Galaxy Z Flip5 Retro ein Comeback. Denn Samsung hat sich bei der Entwicklung des neuen Foldables vom SGH-E700 inspirieren lassen.

Der Mobiltelefonhersteller hat beim Galaxy Z Flip 5 Retro das Design aus dem Jahr 2003 mit Hintergrundbildern und Animationen beim Auf- und Zuklappen nachempfunden.

Galaxy Z Flip5 Retro versetzt Nutzer:innen in die 2000er-Jahre

Das Galaxy Z Flip5 Retro huldigt geschickt verschiedene charakteristische Eigenschaften des SGH-E700. Dazu gehört auch die markante Farbkombination von Indigoblau und Silber. Das Nutzererlebnis-Design ist ebenfalls im Stil der 2000er Jahre gehalten – und auf dem Frontdisplay gibt es eine exklusive Animation, die eine retro-inspirierte Stadtszene zeigt.

Das verleiht dem Smartphone einen Hauch von Nostalgie, vor allem bei denjenigen, die sich an das Original erinnern und es eventuell sogar selbst schon mal in der Hand hatten. Zusätzlich zu diesem Retro-Charme enthält die Box NFC-Kärtchen, die weitere Hintergrundbilder freischalten, um das Erlebnis noch authentischer zu gestalten.

Optik vom SGH-E700 mit der Technologie von heute

In Bezug auf die Technologie bleibt das Smartphone jedoch identisch mit dem regulären Galaxy Z Flip 5. Das neue Foldable wurde erst kürzlich vom US-amerikanischen Times Magazine mit einem Award als eine der besten Erfindungen dieses Jahres in der Kategorie „Consumer Electronics“ geehrt.

Im Handy-Paket ebenfalls enthalten sind drei FlipSuit-Karten mit Logos aus verschiedenen Epochen der Samsung-Geschichte, ein FlipSuit Case sowie eine Sammlerkarte mit einer eingravierten Seriennummer. Diese soll den Sammlerwert für die Käufer:innen steigern.

Was kostet das Handy?

Der Preis für das Galaxy Z Flip 5 Retro hat es jedoch in sich: Für 1399 Euro ist das Smartphone im Samsung-Shop bestellbar. Wer ein Exemplar haben möchte, muss sich allerdings beeilen! Die Stückzahl in Deutschland ist auf 200 limitiert.

Als besonderes Angebot bietet Samsung eine Tauschprämie von 250 Euro für den Austausch eines Altgeräts an und legt den Kund:innen außerdem die Galaxy Buds2 Pro in einer Farbe ihrer Wahl gratis dazu.

