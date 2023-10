Leuchtendes Herz: Hubble-Teleskop fängt ungewöhnliche Galaxie ein

Das Hubble-Teleskop hat das leuchtende Herz von NGC 612 eingefangen. (Bild: Nasa/Esa, A. Barth/University of California/Irvine) und B. Boizelle/Brigham Young University; Processing: Gladys Kober (Nasa/Catholic University of America)

Sie heißt NGC 612 und hat 1,1 Billionen Mal so viel Masse wie unsere Erde – aber das ist gar nicht das beeindruckendste an der Galaxie, die vom Hubble-Weltraumteleskop abgelichtet worden ist. Denn dabei ist ein Bild entstanden, das nicht nur die Herzen der Wissenschaftler:innen höherschlagen lässt.

Anzeige Anzeige

Gasstrahlen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit

Das Bild, das Hubble eingefangen hat, erinnert nämlich an ein leuchtendes Herz. Das liegt an dem supermassereichen schwarzen Loch, welches die Zentralregion der Galaxie mit Energie versorgt und so ein energiereiches galaktisches Herz erzeugt.

Dieses Herz stößt Gasstrahlen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus, wodurch der zentrale Punkt so stark leuchtet, dass er das gesamte Licht jedes einzelnen Sterns in der Galaxie überstrahlt. Die Sterne der Galaxie sind laut der Pressemitteilung der Nasa ungewöhnlich jung mit einem Alter von „lediglich“ 40 bis 100 Millionen Jahren.

Anzeige Anzeige

Galaxie sendet große Mengen an Infrarotstrahlung aus

NGC 612 ist eine Linsengalaxie, die über eine zentrale Ausbuchtung und eine Scheibe verfügen. Im Unterschied zu Spiralgalaxien fehlen die charakteristischen Arme. In NGC 612 bilden Staub und kühles Wasserstoffgas den Großteil der galaktischen Scheibe.

Sie ist laut Space.com auch eine aktive Galaxie, was bedeutet, dass ihr Zentrum mehr als hundertmal heller erscheint als das kombinierte Licht ihrer Sterne. Da NGC 612 in die Kategorie der Seyfert-Galaxien fällt, sendet sie große Mengen an Infrarotstrahlung aus, obwohl sie im sichtbaren Lichtspektrum normal aussieht.

Anzeige Anzeige

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall

18 Bilder ansehen Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Besonderheit von NGC 612: Die vielen Radiowellen

Das James-Webb-Weltraumteleskop und auch das Hubble-Weltraumteleskop, das vor Kurzem Hunderttausende leuchtende Sterne in einem Bild abgebildet hat, können diese Infrarotsignale einfangen und so für unser menschliches Auge verborgene Quellen aufdecken.

Eine weitere Besonderheit von NGC 612 ist, dass sie auch in großem Maß Radiowellen aussendet. Bislang wurden nur fünf Linsengalaxien entdeckt, die dies tun. Durch die Abbildung dieser Galaxie hoffen Astronom:innen, mehr darüber herauszufinden, was Galaxien dazu veranlasst, Radiowellen auszusenden.

Mehr zu diesem Thema Raumfahrt