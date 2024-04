Warum sich das Hubble-Teleskop selbstständig abgeschaltet hat

Das Hubble-Weltraumteleskop hat erst kürzlich seinen 34. Geburtstag gefeiert. Dass dieses Alter für solch hochtechnologische Geräte ein ziemlich fortgeschrittenes ist, erkennt man auch daran, dass die Wehwehchen zunehmen.

Anzeige Anzeige

Gyroskop macht wieder einmal Probleme

Vor einer knappen Woche ist das Teleskop von alleine in den abgesicherten Modus gewechselt, da Probleme an einem der Gyroskope aufgetreten sind. Gyroskope, auch Kreiselinstrumente genannt, werden unter anderem benötigt, um zu bestimmen, in welche Richtung das Teleskop zeigt.

Da sich Hubble mit einer Geschwindigkeit von rund 27.000 Kilometern pro Stunde um die Erde bewegt, sind Gyroskope laut Futurezone entscheidend, um das Teleskop für eine Beobachtung genau auf ein Motiv oder Objekt auszurichten.

Anzeige Anzeige

Die Instrumente seien aber stabil und das Teleskop in einem gutem Zustand, teilte die Nasa in einer Pressemitteilung mit. Die US-Raumfahrtbehörde arbeite daran, den wissenschaftlichen Betrieb des Hubble-Weltraumteleskops wieder aufzunehmen.

Hubble wartet auf neue Anweisungen vom Boden

Das Teleskop wechselte automatisch in den Sicherheitsmodus, da eines seiner drei Gyroskope fehlerhafte Messwerte lieferte. Im abgesicherten Modus ist der wissenschaftliche Betrieb unterbrochen und Hubble wartet auf neue Anweisungen vom Boden.

Anzeige Anzeige

Während der letzten Wartungsmission im Jahr 2009 wurden im Teleskop sechs neue Kreisel installiert. Bis heute sind drei dieser Kreisel noch in Betrieb, darunter auch der Kreisel, der derzeit Schwankungen unterliegt. Hubble verwendet drei Kreisel, um die Effizienz zu maximieren, könnte aber bei Bedarf wissenschaftliche Beobachtungen mit nur einem Kreisel durchführen.

Ähnlicher Vorfall bereits im November

Eine ähnliche Situation gab es bereits vergangenen November. Da ein Gyroskop damals wiederholt falsche Werte lieferte, deaktivierte sich Hubble zur Sicherheit dreimal in Folge weitgehend.

Anzeige Anzeige

Trotz der immer wieder auftretenden Probleme geht die Nasa aktuell davon aus, dass Hubble nicht nur in diesem Jahrzehnt, sondern „möglicherweise auch im nächsten Jahrzehnt“ noch bahnbrechende Entdeckungen machen werde.

Mehr zu diesem Thema